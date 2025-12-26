Niña de 12 años resultó baleada en triple homicidio en Parrita: médico revela su estado de salud

Una inocente niña de 12 años también sufrió las consecuencias de la violencia en Costa Rica; a ella la hirieron de bala en una pierna durante la agresión que ocurrió en Nochebuena en Parrita.

En apariencia, sería hija de uno de los hombres fallecidos; sin embargo, no está confirmado por las autoridades judiciales.

“Efectivamente, el Hospital Nacional de Niños recibe una menor de 12 años con una lesión en una de las piernas producto de la balacera que se presentó en Parrita.

“La menor fue sometida a un procedimiento quirúrgico y se encuentra convaleciente, fuera de peligro”, aseguró el doctor Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños.

Las víctimas del triple homicidio

Tres hombres de apellidos Navarro, de 38 años; Marín, de 45 años, y Rojas, de 52 años, son las tres víctimas asesinadas en un triple homicidio ocurrido en la Nochebuena del 24 de diciembre anterior.

El OIJ los identificó y detalló que los responsables serían dos sujetos que llegaron en motocicleta e ingresaron hasta la vivienda en la que permanecían los hombres reunidos junto con otros allegados.

“Realizaron varias detonaciones con arma de fuego, dejando a los tres hombres fallecidos y a dos personas más heridas”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Escena del crimen en Parrita

Esta terrible situación ocurrió a 300 metros al sur de la clínica de Parrita, en el Pacífico Central del país.

Una de las víctimas quedó muerta sobre una silla, otro postrado boca abajo a pocos metros del primero y el último, en apariencia, intentó escapar y quedó entre una columna del corredor de la vivienda.

Videos que circularon en redes sociales se escucha a una niña llorando por lo ocurrido y diciendo que también le dolía; al parecer, también estaba herida.

Las autoridades judiciales temen que el 2025 cierre con cerca de 900 homicidios; hasta el 19 de diciembre se llevaban 839, cifra que ha aumentado mucho en estos días festivos, el último corte lo darán la otra semana al terminar el año.

