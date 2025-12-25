Sucesos

Mujer de 50 años perdió la vida tras ser atropellada en Puntarenas

El atropello se dio en el sector conocido como El Cocal en Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Una mujer de 50 años perdió la vida la madrugada de este jueves luego de ser atropellada en el sector de El Cocal, en Puntarenas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

LEA MÁS: Cruz Roja encuentra hombre sin vida en vía pública tras ser atacado con puñal

La alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a las 2:32 a. m., lo que provocó que una ambulancia y socorristas llegaran al lugar del accidente.

LEA MÁS: Nochebuena termina en tragedia: balacera deja tres fallecidos y dos heridos críticos en Parrita

Fallecido por atropello en Buenos Aires de Puntarenas. Foto cortesía.
La víctima es una adulta de 50 años. Imagen con fines ilustrativos.

Al llegar a la escena, los cruzrojistas valoraron a la víctima, una mujer adulta, quien no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en la noche de Navidad

De momento, no se han brindado detalles sobre la víctima, cómo ocurrió el atropello y si el conductor involucrado permaneció en el lugar. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar la investigación correspondiente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer de 50 años atropelladaPuntarenasmujer de 50 años
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.