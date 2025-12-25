Mujer de 50 años perdió la vida tras ser atropellada en Puntarenas

Una mujer de 50 años perdió la vida la madrugada de este jueves luego de ser atropellada en el sector de El Cocal, en Puntarenas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

LEA MÁS: Cruz Roja encuentra hombre sin vida en vía pública tras ser atacado con puñal

La alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a las 2:32 a. m., lo que provocó que una ambulancia y socorristas llegaran al lugar del accidente.

LEA MÁS: Nochebuena termina en tragedia: balacera deja tres fallecidos y dos heridos críticos en Parrita

La víctima es una adulta de 50 años. Imagen con fines ilustrativos.

Al llegar a la escena, los cruzrojistas valoraron a la víctima, una mujer adulta, quien no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en la noche de Navidad

De momento, no se han brindado detalles sobre la víctima, cómo ocurrió el atropello y si el conductor involucrado permaneció en el lugar. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo y de iniciar la investigación correspondiente.