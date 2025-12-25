Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en la noche de Navidad

La madrugada de este 25 de diciembre, que debía ser de paz y unión, se transformó en una pesadilla en un complejo de apartamentos en La Plata, Argentina.

Un altercado por el uso de pólvora terminó con la vida de Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien fue asesinado por un vecino frente a su propia familia, según informó Infobae.

Según el reporte de las autoridades, el conflicto inició cuando los hijos de Ramírez se encontraban quemando pirotecnia como parte de los festejos. Esto habría enfurecido a un vecino de apellidos J.C.M., de 68 años, quien, sin mediar palabra de forma pacífica, decidió asomarse a su ventana y abrir fuego contra el grupo.

El uso de pirotecnia es común en Navidad. (JUAN MABROMATA/AFP)

Impactos mortales

Ramírez recibió impactos de bala en el cuello y en su hombro izquierdo. Pese a los intentos por auxiliarlo, el hombre se desplomó en el descanso de una escalera del edificio y falleció en el lugar.

La Policía logró la captura del sospechoso pocos minutos después del ataque. Al ingresar a su vivienda, los oficiales encontraron al hombre junto a una pistola Bersa Thunder .40 Pro, la cual habría sido el arma homicida. Además, se le decomisó una escopeta, un rifle y gran cantidad de municiones.

Barrio enardecido

La indignación entre los vecinos fue inmediata. Al enterarse del fallecimiento de Ramírez, un grupo de personas rodeó la vivienda del agresor y, en represalia, le prendieron fuego a su vehículo, un Peugeot 504 que se encontraba estacionado frente al inmueble. Fue necesaria la intervención de unidades policiales para evitar que la situación pasara a más y que la turba intentara linchar al sospechoso.

El detenido ahora enfrenta cargos por homicidio y permanece a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de la zona. Mientras tanto, una familia costarricense —y del mundo— se ve reflejada en esta triste noticia que recuerda los peligros de la intolerancia y el uso de armas de fuego en momentos de conflicto.