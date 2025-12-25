Exprimera dama Lorena Clare reaparece junto a Miguel Ángel Rodríguez mientras lucha contra el cáncer

La exprimera dama Lorena Clare Facio reapareció públicamente junto a su esposo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en medio de la lucha contra el cáncer que enfrenta desde finales del 2024.

La reaparición se dio a través de un mensaje navideño que don Miguel Ángel compartió en sus redes sociales durante la Nochebuena, acompañado de dos fotografías familiares que rápidamente llamaron la atención.

Miguel Ángel Rodríguez junto a Lorena Clare en sus recientes fotos navideñas. Fotografía: Facebook Miguel Ángel Rodríguez. (Facebook/Facebook)

Sonriente y positiva

En las imágenes, doña Lorena, de 82 años, aparece sonriente, apoyada en un bordón y con una pañoleta en la cabeza, mientras su esposo la sostiene de la mano y la abraza con evidente cariño.

“Doy a Dios gracias por esta Nochebuena con Lorena, con nuestros adorados hijos y nietos —incluso Julián, que está en Texas pero estuvo en nuestro corazón— y con la muy querida familia Sequeira Garza. Pudimos celebrar con mucho amor el nacimiento del Niñito Dios”, escribió el expresidente.

Miguel Ángel Rodríguez acompaña Lorena Clare en medio del lamentable diagnóstico médico. Fotografía: Facebook Miguel Ángel Rodríguez. (Facebook/Facebook)

En noviembre confirmó lamentable noticia

Fue en noviembre pasado cuando Lorena Clare confirmó públicamente su diagnóstico médico durante una actividad para recaudar fondos para la sala de quimioterapia del Hospital San Juan de Dios, donde reveló que padece cáncer de páncreas.

Lorena Clare fue primera dama de Costa Rica durante el mandato de Miguel Ángel Rodríguez, entre 1998 y 2002. La pareja contrajo matrimonio el 14 de diciembre de 1962, por lo que este año cumplió 63 años de casados.

Doña Lorena Clare fue Primera Dama entre 1998 y 2002. (Rafael PACHECO GRANADOS)

