Cruz Roja encuentra hombre sin vida en vía pública tras ser atacado con puñal

Un hombre cuya identidad se desconoce fue encontrado sin vida en plena vía pública durante la madrugada de este miércoles en Nicoya, Guanacaste, tras sufrir una herida por puñal.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 2:07 la mañana, al llegar al sitio, los paramédicos ubicaron al masculino tendido en la calle con una herida en el tórax. Tras abordarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El caso fue remitido de inmediato a las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.

Otros ataques con arma blanca dejaron dos hombres críticos

Horas después, a las 5:40 a. m., la Cruz Roja atendió otro incidente en San Rafael Arriba de Desamparados, donde un hombre de 35 años presentaba una herida en el abdomen. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Minutos más tarde, a las 6:43 de la mañana de este 25 de diciembre se reportó un tercer caso en La Carpio, en la Uruca, donde un hombre de 30 años sufrió una herida en el tórax. El paciente fue estabilizado y llevado en condición crítica al Hospital México.

Las autoridades investigan las circunstancias de cada uno de estos hechos violentos, ocurridos en diferentes zonas del país durante la madrugada.