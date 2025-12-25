Sucesos

Balacera en Nochebuena dejó un menor fallecido y a un hombre en estado crítico

Ataque a balazos ocurrido la noche del 24 de diciembre movilizó a cuerpos de emergencia en San Carlos y Limón

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Una balacera ocurrida durante la noche de este 24 de diciembre dejó como saldo un menor de edad fallecido y un hombre gravemente herido, según información de la Cruz Roja.

Evidencias de la balacera en Sarapiquí de Heredia este miércoles 15 de abril. Foto: Reiner Montero para LN
Las ballaceras se dieron en San Carlos y Limón. fotos ilustrativas.

El primer hecho se reportó en Florencia de San Carlos, Alajuela, donde recibieron la alerta de una persona herida por balacera.

LEA MÁS: Nochebuena termina en tragedia: balacera deja tres fallecidos y dos heridos críticos en Parrita

En el sitio fue atendido un hombre adulto, quien presentaba impactos de bala. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en condición crítica a un centro médico.

Pasadas las 5 de la mañana de este 25 de diciembre, las autoridades confirmaron la muerte de un menor de 17 años, quien fue localizado en Río Blanco de Limón, con una herida de bala en la cabeza. A la llegada de la socorristas, el joven ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Incendio cobra la vida de un hombre de unos 60 años en Puntarenas

De momento, no se ha confirmado las circunstancias exactas en las que ocurrió la balacera. Ahora las autoridades judiciales quedaron a cargo de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la investigación correspondiente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balacera Nochebuenaun menor fallecidohombre críticoLimónSan carlos
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.