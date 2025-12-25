Balacera en Nochebuena dejó un menor fallecido y a un hombre en estado crítico

Una balacera ocurrida durante la noche de este 24 de diciembre dejó como saldo un menor de edad fallecido y un hombre gravemente herido, según información de la Cruz Roja.

Las ballaceras se dieron en San Carlos y Limón. fotos ilustrativas.

El primer hecho se reportó en Florencia de San Carlos, Alajuela, donde recibieron la alerta de una persona herida por balacera.

En el sitio fue atendido un hombre adulto, quien presentaba impactos de bala. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en condición crítica a un centro médico.

Pasadas las 5 de la mañana de este 25 de diciembre, las autoridades confirmaron la muerte de un menor de 17 años, quien fue localizado en Río Blanco de Limón, con una herida de bala en la cabeza. A la llegada de la socorristas, el joven ya no presentaba signos vitales.

De momento, no se ha confirmado las circunstancias exactas en las que ocurrió la balacera. Ahora las autoridades judiciales quedaron a cargo de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la investigación correspondiente.