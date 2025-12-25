Sucesos

Nochebuena termina en tragedia: balacera deja tres fallecidos y dos heridos críticos en Parrita

Vecinos pensaron que eran bombetas, pero una balacera a pocos metros de la clínica dejó una escena de terror en plena Nochebuena

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La celebración de Nochebuena terminó en una escena de terror en Parrita, luego de que una balacera dejara tres personas fallecidas y dos más gravemente heridas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a este medio.

Balacera
En la balacera fallecieron tres personas. Ilustrativas (Silvia Coto/Cortesía)

El hecho ocurrió a las 9:29 de la noche, a unos 300 metros al sur de la Clínica de Parrita, en Puntarenas cuando vecinos escucharon varias detonaciones, que en un inicio, confundieron con bombetas propias de la fecha.

LEA MÁS: Incendio cobra la vida de un hombre de unos 60 años en Puntarenas

Sin embargo, al salir a ver qué pasaba, se toparon con una realidad estremecedora: tres hombres sin vida en el sitio y dos personas más en condición crítica, quienes fueron atendidas de inmediato por personal de emergencia y trasladadas a un centro médico.

LEA MÁS: OIJ investiga muerte de dos adultos mayores encontrados dentro de su casa en San José

De momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos, aunque se presume que se trataría de tres hombres. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo presente en la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

LEA MÁS: De película: tráiler se incendia, pierde los frenos y desata pánico en Escazú

Vecinos del sector manifestaron estar muy asustados, ya que nunca imaginaron que lo que escuchaban eran disparos y no pólvora.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar las causas del ataque y dar con los responsables de este violento hecho que enluta la Nochebuena en el Pacífico Central.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
nocheBuenabalaceraParritaPuntarenastres fallecidos
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.