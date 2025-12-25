Nochebuena termina en tragedia: balacera deja tres fallecidos y dos heridos críticos en Parrita

La celebración de Nochebuena terminó en una escena de terror en Parrita, luego de que una balacera dejara tres personas fallecidas y dos más gravemente heridas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a este medio.

En la balacera fallecieron tres personas. Ilustrativas (Silvia Coto/Cortesía)

El hecho ocurrió a las 9:29 de la noche, a unos 300 metros al sur de la Clínica de Parrita, en Puntarenas cuando vecinos escucharon varias detonaciones, que en un inicio, confundieron con bombetas propias de la fecha.

Sin embargo, al salir a ver qué pasaba, se toparon con una realidad estremecedora: tres hombres sin vida en el sitio y dos personas más en condición crítica, quienes fueron atendidas de inmediato por personal de emergencia y trasladadas a un centro médico.

De momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos, aunque se presume que se trataría de tres hombres. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo presente en la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

Vecinos del sector manifestaron estar muy asustados, ya que nunca imaginaron que lo que escuchaban eran disparos y no pólvora.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar las causas del ataque y dar con los responsables de este violento hecho que enluta la Nochebuena en el Pacífico Central.