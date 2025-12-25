Hallan cuerpo de hombre dentro de una quebrada en Alajuelita

El hallazgo del cuerpo de un hombre adulto dentro de una quebrada movilizó a los cuerpos de emergencia la mañana de este miércoles en Concepción de Alajuelita, San José.

El cuerpo del hombre fue hallado dentro de una quebrada en Concepción de Alajuelita la mañana de este miércoles. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner Montero/Cortesía)

La alerta ingresó a eso de las 6:25 a. m., cuando se reportó la presencia de una persona, aparentemente, sin vida en el cauce de una quebrada.

Al llegar al sitio, los socorristas atendieron la escena y confirmaron que se trataba de un masculino adulto sin signos vitales, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.

De momento, no se han dado detalles sobre la identidad del fallecido ni las causas de la muerte. El lugar quedó bajo custodia para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación correspondiente.

El caso está en manos del OIJ, que deberá determinar cómo llegó el hombre a la quebrada y si hubo participación de terceras personas.