Cuidado en Circunvalación: quiebraventanas se desatan y el OIJ lanza advertencia

Los quiebraventanas no han dejado de hacer de las suyas sobre la carretera de Circunvalación, a la altura de Hatillo, en San José.
Michael Soto, director interino del OIJ, sostuvo que entre el 1 de noviembre y el 22 de diciembre del presente año han recibido 25 denuncias; sin embargo, no descartan que se den más casos que no hayan sido denunciados.
Delincuentes aprovechan presas y trabajos viales
“Por la cantidad de tránsito que hay en este sector y por los trabajos que se están haciendo en Circunvalación, situación que aprovechan los delincuentes para acercarse a los vehículos, quebrar las ventanas y sustraer celulares o paquetes.
“Nuestra recomendación es tratar de llevar el celular guardado y no llevar paquetes a la vista, estar siempre atentos, alerta”, señaló Soto.
El análisis de los casos revela que 16 de los incidentes ocurrieron después de las 6 p. m., mientras que el resto se registró durante la mañana y la tarde. Los viernes se posicionan como el día con mayor incidencia, con 9 casos, seguidos por los miércoles, con 7 eventos reportados.
Recomendaciones del OIJ
Estas son algunas de las recomendaciones que da el OIJ:
- Mantener los vidrios cerrados, especialmente en zonas de alto riesgo o cuando el vehículo está detenido.
- Evitar usar el celular mientras se está detenido en una presa, incluso si está dentro del vehículo. Los delincuentes aprovechan la distracción para actuar rápidamente.
- Guardar el celular fuera de la vista, preferiblemente en la guantera, debajo del asiento o en un compartimento cerrado.
- No dejar objetos de valor a la vista, como bolsos, laptops o carteras. Esto puede atraer la atención de los delincuentes.
- Activar el seguro de las puertas para evitar que puedan abrirlas desde el exterior.
- Mantenerse alerta con el entorno, especialmente si observa personas caminando entre los vehículos o comportamientos sospechosos.
- Asimismo, se insiste en la importancia de denunciar estos hechos, ya que la información permite fortalecer las acciones de prevención y respuesta por parte de los cuerpos policiales.