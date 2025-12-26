Sucesos

Cuidado en Circunvalación: quiebraventanas se desatan y el OIJ lanza advertencia

Las autoridades piden extremar precauciones, no usar el celular en presas y denunciar cualquier incidente

Por Alejandra Morales

Los quiebraventanas no han dejado de hacer de las suyas sobre la carretera de Circunvalación, a la altura de Hatillo, en San José.

Michael Soto, director interino del OIJ, sostuvo que entre el 1 de noviembre y el 22 de diciembre del presente año han recibido 25 denuncias; sin embargo, no descartan que se den más casos que no hayan sido denunciados.

Las presas en circunvalación a la altura de Hatillo son aprovechadas por los quiebraventanas que son atraídos por celulares y paquetes en los carros. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Delincuentes aprovechan presas y trabajos viales

“Por la cantidad de tránsito que hay en este sector y por los trabajos que se están haciendo en Circunvalación, situación que aprovechan los delincuentes para acercarse a los vehículos, quebrar las ventanas y sustraer celulares o paquetes.

“Nuestra recomendación es tratar de llevar el celular guardado y no llevar paquetes a la vista, estar siempre atentos, alerta”, señaló Soto.

El análisis de los casos revela que 16 de los incidentes ocurrieron después de las 6 p. m., mientras que el resto se registró durante la mañana y la tarde. Los viernes se posicionan como el día con mayor incidencia, con 9 casos, seguidos por los miércoles, con 7 eventos reportados.

Recomendaciones del OIJ

Estas son algunas de las recomendaciones que da el OIJ:

  • Mantener los vidrios cerrados, especialmente en zonas de alto riesgo o cuando el vehículo está detenido.
  • Evitar usar el celular mientras se está detenido en una presa, incluso si está dentro del vehículo. Los delincuentes aprovechan la distracción para actuar rápidamente.
  • Guardar el celular fuera de la vista, preferiblemente en la guantera, debajo del asiento o en un compartimento cerrado.
  • No dejar objetos de valor a la vista, como bolsos, laptops o carteras. Esto puede atraer la atención de los delincuentes.
  • Activar el seguro de las puertas para evitar que puedan abrirlas desde el exterior.
  • Mantenerse alerta con el entorno, especialmente si observa personas caminando entre los vehículos o comportamientos sospechosos.
  • Asimismo, se insiste en la importancia de denunciar estos hechos, ya que la información permite fortalecer las acciones de prevención y respuesta por parte de los cuerpos policiales.
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

