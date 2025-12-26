Cuidado en Circunvalación: quiebraventanas se desatan y el OIJ lanza advertencia

Los quiebraventanas no han dejado de hacer de las suyas sobre la carretera de Circunvalación, a la altura de Hatillo, en San José.

Michael Soto, director interino del OIJ, sostuvo que entre el 1 de noviembre y el 22 de diciembre del presente año han recibido 25 denuncias; sin embargo, no descartan que se den más casos que no hayan sido denunciados.

Las presas en circunvalación a la altura de Hatillo son aprovechadas por los quiebraventanas que son atraídos por celulares y paquetes en los carros. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Delincuentes aprovechan presas y trabajos viales

“Por la cantidad de tránsito que hay en este sector y por los trabajos que se están haciendo en Circunvalación, situación que aprovechan los delincuentes para acercarse a los vehículos, quebrar las ventanas y sustraer celulares o paquetes.

“Nuestra recomendación es tratar de llevar el celular guardado y no llevar paquetes a la vista, estar siempre atentos, alerta”, señaló Soto.

El análisis de los casos revela que 16 de los incidentes ocurrieron después de las 6 p. m., mientras que el resto se registró durante la mañana y la tarde. Los viernes se posicionan como el día con mayor incidencia, con 9 casos, seguidos por los miércoles, con 7 eventos reportados.

Recomendaciones del OIJ

Estas son algunas de las recomendaciones que da el OIJ: