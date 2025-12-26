Esposa de víctima inocente del triple homicidio en Parrita da un aterrador relato de cómo se dio el ataque

Juan Albino Marín Léon, de 45 años, y su amigo Danilo Rojas Bolivar, de 52 años, serían víctimas inocentes del triple homicidio que ocurrió en Nochebuena en Parrita.

En apariencia, el objetivo de los pistoleros era solamente el tercer fallecido, identificado como José María Navarro López, alias Chato, de 38 años.

Así lo confirmó Michael Soto, director interino del OIJ.

“Pareciera ser que el objetivo era un sujeto de apellido Navarro y que podríamos estar hablando de que las otras personas son víctimas colaterales”, dijo Soto.

Najhilaj Castro, esposa de Juan Albino Marín, conversó vía telefónica con La Teja, mientras ella estaba en el hospital de Niños, cuidando a su hija quien también resultó herida. Ella detalló que al momento de la agresión estaban terminando de cenar y vio que se acercaban unos hombres enmascarados, no sintió temor, porque pensaba que eran amigos de su esposo que acostumbran bromear, pero cuando vio las armas de fuego supo que los estaban atacando.

Juan Albino Marín Léon, de 45 años, y su amigo Danilo Rojas Bolivar, de 52 años, serían víctimas inocentes del triple homicidio que ocurrió en Nochebuena en Parrita.

“Mi esposo invitó a Danilo, que era el carnicero de un supermercado, también a José María. Antes de servir la comida, llegó un muchacho, como de 20 años, de camisa azul y buscando a un tal Gabriel, le dije que ahí no vivía ningún Gabriel. Como a la media hora vi que dos muchachos venían enmascarados, en ese momento le dije a mi esposo: ‘Que par de locos que vienen’, pensé que eran compitas de mi esposo, porque es muy conocido”.

“Uno de ellos sacó un arma de fuego y nos dice: ‘Todos callados, no se levanten’, uno de ellos le dijo al otro: ‘Entre a la casa y revise’, pero antes de entrar se fue hacia José María y lo cacheteó, mi esposo quedó en shock, decían: ‘Entregue la droga’, yo le decía: ‘¿Cuál droga?’, me dijo: ‘Callese’“, recordó la sobreviviente.

En medio de la situación ella le dijo a los sujetos que revisaran la casa.

“Obviamente no encontraron droga, le dije: ‘Aquí lo que puede haber son consumidores’, pero aquí nadie tiene drogas y en ese momento disparó dos veces hacia el cielo. Danilo se levantó en un instante de supervivencia, mi esposo nunca se levantó, el se quedó en shock, yo todo lo vi”, exclamó la esposa de Marín.

Juan Albino quedó muerto sobre una silla, Danilo postrado boca abajo a pocos metros del primero y Chato, en apariencia, intentó escapar y quedó entre unas columnas del corredor de la vivienda.

Danilo Rojas Bolivar, de 52 años, sería una víctima inocente del triple homicidio que ocurrió en Nochebuena en Parrita.

Niña de 12 años baleada

Una inocente niña de 12 años también sufrió las consecuencias de este tiroteo, ella es hija de Juan Albino y resultó herida en una pierna.

Videos que circularon en redes sociales se escucha a la niña llorando por lo ocurrido y diciendo que también le dolía, fue cuando resultó herida.

“Efectivamente, el Hospital Nacional de Niños recibe una menor de 12 años con una lesión en una de las piernas producto de la balacera que se presentó en Parrita.

“La menor fue sometida a un procedimiento quirúrgico y se encuentra convaleciente, fuera de peligro”, aseguró el doctor Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños.

Su mamá se mantiene junto con ella cuidándola.

La niña de 12 años sobrevivió al tiroteo, ella permanece en el hospital de Niños.

Lo que maneja el OIJ de la agresión

El OIJ detalló que los responsables serían dos sujetos que llegaron en motocicleta e ingresaron hasta la vivienda.

“Realizaron varias detonaciones con arma de fuego, dejando a los tres hombres fallecidos y a dos personas más heridas”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

“Estamos tratando de establecer cuál es el móvil de los hechos, si es alguna situación de tipo personal o un ajuste de cuentas, en eso están trabajando nuestros investigadores en el lugar”, detalló Michael Soto.

Mencionó que, por lo general, entre la noche del 24 de diciembre y el amanecer del 25 de diciembre suelen ser fechas tranquilas; sin embargo, esa noche asesinaron a cinco personas y hubo varios heridos.

Esta terrible situación ocurrió a 300 metros al sur de la clínica de Parrita, en el Pacífico Central del país.

Las autoridades judiciales temen que el 2025 cierre con cerca de 900 homicidios, pues hasta el 19 de diciembre se llevaban 839, cifra que ha aumentado mucho en estos días festivos, el último corte lo darán la otra semana, al terminar el año.

