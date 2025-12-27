Deportes

Hijos de Diogo Jota acudieron a un sentido homenaje en el juego entre Liverpool vs. Wolves

Este sábado, en el partido Liverpool vs. Wolves de la Premier League de Inglaterra, los hijos de Diogo Jota saltaron al campo de juego de Anfield, liderados por el capitán Virgil van Dijk

Por Yenci Aguilar Arroyo y El Tiempo / Colombia / GDA

Este sábado, en el partido Liverpool vs. Wolves de la Premier League de Inglaterra, los hijos de Diogo Jota, jugador fallecido en un accidente de tránsito el 3 de julio anterior, saltaron al campo de juego de Anfield, liderados por el capitán Virgil van Dijk.

Los aficionados de ambas escuadras le rindieron homenaje al futbolista, mientras dos de sus antiguos clubes se enfrentaban por primera vez desde su trágica muerte.

“Dinis y Duarte, los dos hijos mayores del portugués (quien también tuvo una niña que hoy tiene 13 meses), emocionaron a todos los presentes en Anfield al oficiar como ‘mascotas’ del equipo liderado por Van Dijk, mientras que la esposa de Diogo, Rute Cardoso, los observaba desde la platea”, indicó www.elgrafico.com.ar.

Y agregó: “Jota murió a los 28 años en un accidente de tránsito en España, junto con su hermano menor, André, en julio de este año. El portugués había pasado los últimos cinco años de su vida jugando en Liverpool, después de tres temporadas en Wolves, club al que ayudó a ascender a la Premier League y a clasificarse para competiciones europeas”.

Más que los 3 puntos

En referencia al partido, Florian Wirtz silenció a sus críticos y afianzó la viabilidad de su fichaje por el Liverpool tras firmar un buen encuentro ante Wolverhampton, que fue derrotado 2-1 con un tanto del jugador germano, el primero desde que llegó este verano al conjunto dirigido por Arne Slot, procedente del Bayer Leverkusen, a cambio de 125 millones de euros (cerca de 73 mil millones de colones).

El Liverpool realizó un sentido homenaje a Diogo Jota
El Liverpool realizó un sentido homenaje a Diogo Jota, jugador fallecido el 3 de julio anterior. Fotos: AFP. (Fotos: AFP. /Fotos: AFP.)

“Fue el fichaje más caro de la historia del Liverpool y durante la segunda mitad de 2025 todos los focos han apuntado al talentoso centrocampista alemán.

“Su adaptación al fútbol inglés no ha sido un camino de rosas y en las últimas semanas muchas voces se han alzado contra Wirtz. Algunas incluso hablaban de una posible salida para reencontrarse con Xabi Alonso en el Real Madrid”, según la agencia AFP.

El delantero portugués Diogo Jota durante el partido de fútbol Polonia - Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia, el 12 de octubre de 2024. Fotografía:
El jugador Diogo Jota falleció el 3 de julio anterior, en un accidente de tránsito. Foto: archivo. (SERGEI GAPON/AFP)
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

