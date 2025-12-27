Hijos de Diogo Jota acudieron a un sentido homenaje en el juego entre Liverpool vs. Wolves

Este sábado, en el partido Liverpool vs. Wolves de la Premier League de Inglaterra, los hijos de Diogo Jota, jugador fallecido en un accidente de tránsito el 3 de julio anterior, saltaron al campo de juego de Anfield, liderados por el capitán Virgil van Dijk.

Los aficionados de ambas escuadras le rindieron homenaje al futbolista, mientras dos de sus antiguos clubes se enfrentaban por primera vez desde su trágica muerte.

“Dinis y Duarte, los dos hijos mayores del portugués (quien también tuvo una niña que hoy tiene 13 meses), emocionaron a todos los presentes en Anfield al oficiar como ‘mascotas’ del equipo liderado por Van Dijk, mientras que la esposa de Diogo, Rute Cardoso, los observaba desde la platea”, indicó www.elgrafico.com.ar.

El Liverpool realizó un sentido homenaje a Diogo Jota, jugador fallecido el 3 de julio anterior. Fotos: AFP. (Fotos: AFP. /Fotos: AFP.)

Y agregó: “Jota murió a los 28 años en un accidente de tránsito en España, junto con su hermano menor, André, en julio de este año. El portugués había pasado los últimos cinco años de su vida jugando en Liverpool, después de tres temporadas en Wolves, club al que ayudó a ascender a la Premier League y a clasificarse para competiciones europeas”.

Más que los 3 puntos

En referencia al partido, Florian Wirtz silenció a sus críticos y afianzó la viabilidad de su fichaje por el Liverpool tras firmar un buen encuentro ante Wolverhampton, que fue derrotado 2-1 con un tanto del jugador germano, el primero desde que llegó este verano al conjunto dirigido por Arne Slot, procedente del Bayer Leverkusen, a cambio de 125 millones de euros (cerca de 73 mil millones de colones).

“Fue el fichaje más caro de la historia del Liverpool y durante la segunda mitad de 2025 todos los focos han apuntado al talentoso centrocampista alemán.

“Su adaptación al fútbol inglés no ha sido un camino de rosas y en las últimas semanas muchas voces se han alzado contra Wirtz. Algunas incluso hablaban de una posible salida para reencontrarse con Xabi Alonso en el Real Madrid”, según la agencia AFP.

