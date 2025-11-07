Deportes

Cristiano Ronaldo confesó por qué no asistió al funeral de Diogo Jota tras su trágica muerte

Cristiano Ronaldo habló por primera vez sobre su ausencia en el funeral de Diogo Jota

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El futbolista Cristiano Ronaldo habló por primera vez sobre su ausencia en el funeral de Diogo Jota, su amigo y compañero en la Selección de Portugal, quien murió en un trágico accidente en julio de este año.

En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el delantero explicó que su decisión fue personal.

“Uno de los motivos por los que no fui (al funeral) es porque desde que mi padre falleció nunca he vuelto a pisar un cementerio”, detalló.

Portugal queda eliminado en la Eurocopa 2024 tras perder en penales contra Francia. Cristiano Ronaldo y Pepe se despiden emotivamente.
Cristiano Ronaldo confesó por qué no asistió al funeral de Diogo Jota tras su trágica muerte. (FRANCK FIFE/AFP)

Evitar desviar la atención

El capitán portugués comentó que su presencia habría generado una gran atención mediática y que no quería que se convirtiera en un “circo”. Por eso, prefirió rendirle tributo de forma privada, lejos de las cámaras y del público.

Un mensaje que conmovió al mundo del fútbol

Las palabras de Cristiano Ronaldo provocaron gran impacto entre los aficionados y colegas, quienes destacaron su sinceridad y respeto.

La tragedia de Diogo Jota y su hermano dejó una profunda huella en el deporte.

