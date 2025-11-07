Keylor Navas defiende al Pumas y lanza fuerte mensaje antes del duelo decisivo ante Cruz Azul

Keylor Navas salió a hablar como capitán de los Pumas de México para aclarar rumores y diversas situaciones que vive el cuadro felino de cara a una jornada vital para el club, en el cierre de la primera fase del torneo azteca.

El conjunto del arquero costarricense se juega la vida este sábado en un choque muy complicado, pues deberá visitar al Cruz Azul, en un partido en el que ambos equipos están obligados a ganar.

Los azules buscan asegurar el primer lugar de la tabla, mientras que los felinos necesitan hacerlo para concretar sus esperanzas de clasificación.

Keylor Navas afirma que Pumas está en pie de lucha por la clasificación a la otra fase. (Tomada de X/Tomada de X)

Pumas, al borde del abismo

Los académicos están en el décimo puesto con 18 puntos, el último espacio que da un lugar para clasificar al repechaje, pero atrás tienen a cinco equipos que podrían superarlos si empatan o pierden, y provocar que su temporada acabe este sábado de forma prematura.

En el primer torneo del meta tico con la escuadra azul y oro, no pasar a la liguilla sería un auténtico fracaso, y pone en entredicho el proyecto y la actualidad del club, al cual el meta defendió en conferencia de prensa previo al choque ante el líder del certamen.

“Todavía estamos peleando por el título, aunque algunos ya tienen la dicha de estar clasificados a la fase final, no se puede desprestigiar a algunos que todavía tienen opción de estar en esta fase en la que se pelea el título.

“Nosotros estamos tranquilos, no es la primera ni la última vez que van a hablar de nosotros, somos un equipo grande, la historia hace que un equipo sea grande, no el resultado del momento”, dijo sobre esta situación límite.

Keylor Navas y Pumas están obligados a ganar para no arriesgar la clasificación a la liguilla en México. (VICTOR CRUZ/AFP)

Compromiso total con los valores del club

De quedar fuera, además, Navas ni siquiera podría acercarse al objetivo que se trazó y con el que sacó pecho al llegar a Pumas, que era ser campeón.

“Si yo supiera que hay algún compañero o parte del cuerpo técnico que vamos a ir a jugar un partido y vamos a quedar fuera, seríamos los primeros en decirle que no representa lo que es esta institución ni los valores que tenemos como futbolistas.

“En nuestra mente no pasa nada que no sea positivo, tenemos una mentalidad ganadora, de salir a darlo todo y confiando al 100% que vamos a ganar. No lo podemos garantizar, pero no conozco otro camino para llegar al éxito más que tener una mentalidad ganadora”, añadió.

Su futuro: claro y con los pies firmes en Pumas

Sobre su futuro en la institución, afirma que se siente muy a gusto y él se quedará hasta que los directivos y el club se lo permitan.

“La manera en que me han tratado y lo vivido, siento como si tuviera acá muchísimos años, paso por el túnel y siento como si tuviera diez años pasando por ahí. Me siento feliz, agradecido con Dios por la oportunidad. El tiempo que esté acá solo Él lo sabrá.

“Yo estoy muy contento acá, voy a estar hasta donde el club quiera que esté y el día que ya no quieran que esté, saldré por el mismo túnel que entré y me iré tranquilo, con la consciencia tranquila de que traté de dar lo mejor”, agregó.