Keylor Navas y Pumas renuevan la ilusión de clasificar a la Liguilla

Pumas, con Keylor Navas en el arco, volvió a sonreír, con un contundente triunfo de 4-1 sobre los Xolos de Tijuana, para colocarse en posiciones de liguilla del torneo de fútbol mexicano.

A los universitarios todo les salió bien en esta fecha, ya que, además de su victoria, a falta de una sola jornada para el cierre de la temporada regular de la Liga MX, el conjunto de los Pumas de la UNAM vio cómo otros adversarios cercanos dejaron puntos, acomodando el camino para buscar estar dentro de los puestos de clasificación.

El partido, para el equipo del costarricense, se empezó a acomodar desde temprano, cuando José Macías, tras un gran disparo de cabeza, bañó al portero de los Xolos de Tijuana para sentenciar la primera diana del choque.

Álvaro Angulo consiguió darle tranquilidad al conjunto de Navas, al minuto 42, y, de inmediato, una mala salida del equipo de Tijuana en la siguiente acción le permitió a los de Navas aumentar las cifras a un 3-0 con el tanto de Rodrigo López.

En la complementaria, la visita intentó descontar para meterse en el partido, ya que, pese a venir mejor ubicada en la tabla que los felinos, el marcador dictaba cosas diferentes.

Keylor Navas y los Pumas sueñan con la Liguilla tras victoria ante Xolos. (Tomada de X/Tomada de X)

Fue hasta el minuto 65 que, por medio de un penal, vencieron al arquero tico. Kevin Castañeda fue el autor del único gol que recibió Navas en esta soleada tarde en la capital mexicana.

Pese al descuento, los Pumas lograron aumentar de nuevo las cifras para sentenciar a los Xolos con el 4-1, y con gol de Rubén Duarte, el equipo universitario obtuvo una importante victoria para sumar en la tabla de posiciones y colocarse en la casilla número diez.

La situación de Pumas en la Tabla

Pumas suma 18 puntos después de 16 fechas de Liga MX; sin embargo, tras siete jornadas sin ganar, esta victoria es un tremendo envión para el cierre del certamen regular del torneo.

Los felinos no ganaban desde el 12 de septiembre, cuando, con Keylor en cancha, derrotaron al Mazatlán 1-4, siendo el tico figura esa noche, al tapar un penal.

La última jornada para definir la clasificación

El equipo del costarricense se jugará la vida el próximo fin de semana ante Cruz Azul, el sábado a las 9:05 p.m., en condición de visitante.

Los Pumas con Keylor Navas vencieron 4-1 a Xolos. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

El reto para el guardameta nacional es mayúsculo, ya que el equipo cementero es el líder actual de la Liga MX, con 35 puntos; es decir, 17 más que el conjunto de Keylor Navas.

En caso de salir airosos con un triunfo, estarán clasificados; pero si caen, dependerán de otros marcadores, principalmente, de lo que hagan Santos, Atlas, San Luis y Necaxa, que son los clubes que aún pueden alcanzar al equipo del portero costarricense.