Mariano Torres se pronunció tras su renovación con Saprissa y generó reacciones

Mariano Torres envió un mensaje tras firmar la extensión de contrato con el Deportivo Saprissa

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El pasado viernes, Saprissa confirmó la extensión del contrato de Mariano Torres para la primera temporada de 2026, una noticia que llenó de emoción a sus seguidores.

Este domingo, el capitán compartió varias fotografías junto al mensaje: “Muy lindo día en mi casa. Muchas gracias a todos, los quiero mucho”.

Reacciones de la afición

El jugador ha logrado ganarse el cariño y respeto de la afición morada gracias a su entrega y buen desempeño en la cancha.

Mariano Torres gol ante San Carlos
Mariano Torres envió un mensaje a su afición tras firmar la extensión de contrato con el Deportivo Saprissa.

En la publicación, sus seguidores le dejaron mensajes como:

“Siempre con nosotros”, “Nunca te retires Capi, te amo”, “Que seas eterno, capitán”, “Capitán, que ese contrato sea eterno”, “Te amo Mariano, vamos por mas campeonatos”.

Saprissa lidera la tabla

El Deportivo Saprissa se mantiene de primero en la tabla tras vencer 3-1 a Guadalupe la noche de este sábado, a la espera de lo que pueda hacer Alajuelense en su visita a Liberia, este domingo a las 7 p. m.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1 Saprissa 15 9 2 4 28 18 10 29 W W L W W
2 LDA 13 8 3 2 19 9 10 27 W W W D W
3 Liberia 14 6 5 3 17 14 3 23 D D L D L
4 Cartaginés 14 5 6 3 14 8 6 21 W L D W L
5 Pérez Zeledón 15 5 5 5 20 20 0 20 D W L L W
6 Herediano 15 5 4 6 15 19 -4 19 L L W W W
7 Puntarenas 15 3 7 5 15 17 -2 16 W L D L L
8 Sporting F.C. 15 3 5 7
