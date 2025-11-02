Mariano Torres se pronunció tras su renovación con Saprissa y generó reacciones

El pasado viernes, Saprissa confirmó la extensión del contrato de Mariano Torres para la primera temporada de 2026, una noticia que llenó de emoción a sus seguidores.
Este domingo, el capitán compartió varias fotografías junto al mensaje: “Muy lindo día en mi casa. Muchas gracias a todos, los quiero mucho”.
Reacciones de la afición
El jugador ha logrado ganarse el cariño y respeto de la afición morada gracias a su entrega y buen desempeño en la cancha.
En la publicación, sus seguidores le dejaron mensajes como:
“Siempre con nosotros”, “Nunca te retires Capi, te amo”, “Que seas eterno, capitán”, “Capitán, que ese contrato sea eterno”, “Te amo Mariano, vamos por mas campeonatos”.
Saprissa lidera la tabla
El Deportivo Saprissa se mantiene de primero en la tabla tras vencer 3-1 a Guadalupe la noche de este sábado, a la espera de lo que pueda hacer Alajuelense en su visita a Liberia, este domingo a las 7 p. m.
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Últimos 5
|1
|Saprissa
|15
|9
|2
|4
|28
|18
|10
|29
|W W L W W
|2
|LDA
|13
|8
|3
|2
|19
|9
|10
|27
|W W W D W
|3
|Liberia
|14
|6
|5
|3
|17
|14
|3
|23
|D D L D L
|4
|Cartaginés
|14
|5
|6
|3
|14
|8
|6
|21
|W L D W L
|5
|Pérez Zeledón
|15
|5
|5
|5
|20
|20
|0
|20
|D W L L W
|6
|Herediano
|15
|5
|4
|6
|15
|19
|-4
|19
|L L W W W
|7
|Puntarenas
|15
|3
|7
|5
|15
|17
|-2
|16
|W L D L L
|8
|Sporting F.C.
|15
|3
|5
|7
