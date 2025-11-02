Mariano Torres se pronunció tras su renovación con Saprissa y generó reacciones

El pasado viernes, Saprissa confirmó la extensión del contrato de Mariano Torres para la primera temporada de 2026, una noticia que llenó de emoción a sus seguidores.

LEA MÁS: Fabricio Alemán, exjugador de Saprissa, habló del peso de su apellido en Pérez Zeledón

Este domingo, el capitán compartió varias fotografías junto al mensaje: “Muy lindo día en mi casa. Muchas gracias a todos, los quiero mucho”.

Reacciones de la afición

El jugador ha logrado ganarse el cariño y respeto de la afición morada gracias a su entrega y buen desempeño en la cancha.

LEA MÁS: Guadalupe vs Saprissa: ¿Era penal en contra de los morados? Esto dice Henry Bejarano

Mariano Torres envió un mensaje a su afición tras firmar la extensión de contrato con el Deportivo Saprissa.

En la publicación, sus seguidores le dejaron mensajes como:

“Siempre con nosotros”, “Nunca te retires Capi, te amo”, “Que seas eterno, capitán”, “Capitán, que ese contrato sea eterno”, “Te amo Mariano, vamos por mas campeonatos”.

Saprissa lidera la tabla

El Deportivo Saprissa se mantiene de primero en la tabla tras vencer 3-1 a Guadalupe la noche de este sábado, a la espera de lo que pueda hacer Alajuelense en su visita a Liberia, este domingo a las 7 p. m.