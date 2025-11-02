Fabricio Alemán, exjugador de Saprissa, habló del peso de su apellido en Pérez Zeledón

Luego del encuentro entre Pérez Zeledón y Puntarenas, donde los generaleños consiguieron la victoria con un 1-2 en el estadio Miguel Lito Pérez, Fabricio Alemán habló sobre la presión que tiene por su apellido.

“He sabido llevar esto, al principio me costaba, pero creo que ya he aprendido a lidiar con la presión. Se me mide diferente, lastimosamente, o por virtud, no sé cómo lo ve la gente.

“A mí se me mide diferente por mi papá (Allan Alemán), por muchas cosas, pero yo siempre tengo que hacer mi trabajo, sea aquí o sea en el equipo que sea, sea Saprissa, yo intento hacer mi trabajo en la cancha”, expresó el jugador a Tigo Sports.

Fabricio Alemán está en condición de préstamo en Pérez Zeledón. (Prensa PZ./Prensa PZ.)

Críticas y préstamo con Pérez Zeledón

Fabricio fue muy cuestionado mientras defendía los colores de la S y actualmente está en condición de préstamo con Pérez Zeledón.

A pesar de las comparaciones, el jugador se enfoca en cumplir su trabajo en la cancha y demostrar su capacidad independientemente del apellido que lleva.