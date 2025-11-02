Puntarenas sufre otro golpe en casa: Pérez Zeledón gana con gol agónico en el “Lito” Pérez

Puntarenas y Pérez Zeledón protagonizaron un partido de alto voltaje este sábado en el estadio Lito Pérez, pero en un cierre de infarto fueron los generaleños quienes se dejaron los tres puntos, con marcador 2-1, un triunfo que cae como agua en el desierto para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo Apertura 2025.

Jefferson Rivera marcó el primer tanto de la noche y cuando parecía que todo estaba listo para el triunfo de Pérez, apareció José Pablo Córdoba para hacer el empate.

Sin embargo, en el tiempo de reposición apareció el panameño Jorman Aguilar para hacer el gol que le diera el triunfo a los visitantes.

Con la victoria, los generaleños llegaron al quinto puesto de la tabla y consiguieron 20 puntos; misma cantidad que Cartaginés, quien está en el cuarto puesto. Herediano quedó en la sexta posición, con 19 puntos, lo que genera más presión al bicampeón nacional, que en este momento está fuera de la siguiente fase.

Pérez Zeledón derrotó a Puntarenas, en el estadio Lito Pérez.

Puntarenas lo intentó a lo largo del partido, pero no fue suficiente para dejarse la victoria en el Lito Pérez y desaprovechó la oportunidad de irse encima del Team.

El Puerto ha dejado escapar puntos vitales, en sus aspiraciones para meterse en las semifinales. La última vez que se dejó la victoria fue el 20 de setiembre, cuando derrotó 1-0 a Herediano; desde entonces, acumuló tres empates y dos derrotas.

Jefferson Rivera marcó el primer gol para Pérez Zeledón.

El equipo que dirige el mexicano Luis Javier Orozco tenía claro que no podía ceder espacio ante los naranjas, que tuvieron opciones para sacar la ventaja.

Al 26, el guatemalteco Nelson Andrade dejó ir una clara, cuando se fue solo con la pelota y encaró a la defensa de Pérez. El chapín se metió al área y con un derechazo envió la bola al marco de Adonis Pineda, pero se fue por encima del travesaño.

Sin embargo, al minuto 37 apareció Jefferson Rivera, para abrir la cuenta. El exjugador del Municipal Grecia definió de derecha dentro del área con un remate colocado al lado del palo.

Puntarenas FC suma su segunda derrota consecutiva, luego de caer ante Saprissa.

El segundo tiempo transcurrió con normalidad y cuando parecía que la victoria era de Pérez, apareció José Pablo Córdoba, para darle el empate a los porteños, con un remate de cabeza, tras un centro de Andrade.

Los guerreros estaban cuesta arriba, el final se aceraba, pero los rivales despertaron y al 97, el panameño Jorman Aguilar marcó un golazo, para darle la victoria a su equipo: zurdazo que hizo desde fuera del área.