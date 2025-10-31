¡El Puerto no se rinde! Puntarenas quiere volver a convertirse en el Caballero Negro

Puntarenas aspira a convertirse en el “tapado” o “Caballero Negro” del torneo, un papel que le sienta bien. Aunque el conjunto porteño no está entre los favoritos tradicionales, su buen potencial y la agenda de partidos que tiene por delante lo perfilan como el candidato sorpresa. El objetivo de los del Pacífico es claro: meterse de forma inesperada en la clasificación y demostrar a todos que no deben subestimar su capacidad en la recta final del campeonato.

A pesar de su torneo irregular, la baja de algunos equipos le permite al club del Pacífico meterse en la lucha por un puesto en la siguiente ronda. De hecho, el semestre pasado llegaron a semifinales, aunque Alajuelense los despachó en una serie muy disputada que se resolvió en el tiempo extra

LEA MÁS: Erick Lonis sorprende al confesar que también es accionista en el Saprissa y así lo explicó

Los problemas que han tenido los porteños con su estadio, y algunos futbolistas importantes que salieron del club tras su gran torneo anterior, hacían pensar que este campeonato la situación podría ser más difícil, pero pese a ese aún siguen vivos y con un calendario que le podría beneficiar de cara al cierre de esta ronda de clasificación.

Puntarenas espera dar la sorpresa y meterse a semifinales como en el semestre anterior. (PFC /PFC)

El panorama de Puntarenas

El Puerto se juega un duelo de esos llamados “de seis puntos” este sábado por la tarde, ya que se mide a Pérez Zeledón en el Lito Pérez. Los generaleños tienen 17 unidades y los naranjas 16, por lo que una victoria porteña reavivaría sus opciones para afrontar las últimas jornadas con posibilidades reales de clasificación.

Tras el parón FIFA, Puntarenas tiene que medirse a San Carlos, en condición de visita, estando los sancarleños en las últimas posiciones de la tabla.

LEA MÁS: De rival a salvador: Alajuelense se convierte en la esperanza de Herediano

Puntarenas cerrará con un par de jornadas como locales en su estadio, primero ante un Sporting irregular, a lo largo del semestre, pese a las grandes expectativas que habían con este equipo, y luego contra el benjamín, Guadalupe, en el mismo Lito Pérez, siendo los capitalinos, otro de los clubes que se ubican en las posiciones bajas de la tabla.

César Alpízar ya sabe lo que es meter a Puntarenas a semfinales. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los chuchequeros necesitan que Cartaginés o Liberia se caigan de la tabla. Si ellos consiguen hacer su tarea, podrían meterle presión a dichos equipos y así dar la sorpresa en la clasificación.

El Puntarenas FC tiene su destino en sus manos. El objetivo es claro convertirse en el “Caballero negro” del campeonato y aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales directos para volver a meter al equipo en una semifinal.