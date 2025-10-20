Posible eliminación prematura del Herediano abre la puerta a un inesperado invitado en semifinales

Herediano se encuentra al borde de la eliminación en el torneo nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La gran sorpresa del semestre es la situación que vive el conjunto bicampeón nacional.

Herediano viene de perder en Liberia, haciendo que sus opciones de llegar a las semifinales sean cada vez más complejas de que se acomoden como ha pasado en campeonatos anteriores, en los que hasta, incluso, los florenses acaban levantando el trofeo después de clasificar en la última fecha.

Actualmente, después de trece jornadas disputadas y quitando al líder, Alajuelense, y a Saprissa, que es segundo y que son recurrentes en esas fases finales, quedan dos campos por pelear, y tras la situación delicada de los heredianos, hay varios equipos, no tan habituales en dichas instancias, que tienen opciones de meterse en la fiesta grande.

El panorama de los equipos que pueden meterse a semifinales

Liberia es el que tiene mejor panorama con 23 puntos en el tercer lugar; sin embargo, su calendario no parece el más cómodo.

El próximo fin de semana les tocará visitar a Sporting, para seguidamente recibir a Alajuelense, después a Guadalupe, visitar a Saprissa y cerrar en el Fello Meza de Cartago.

LEA MÁS: Jafet Soto pierde la paciencia y arremete contra el arbitraje y la afición de Liberia

Cartaginés es otro que aún no sella su clasificación y tras varios torneos fracasando en el intento por llegar a semis, los azules tiene un calendario con la ventaja de tener un juego menos que el resto, lo malo es que es contra Alajuelense.

Cartago tiene el repechaje para ir a Concacaf Champions Cup contra Motagua, que puede ser un desgaste mayor para el torneo local, en el que les toca visitar a Heredia el próximo sábado, recibir a San Carlos, visitar Pérez Zeledón, medirse a la Liga en el Fello Meza y cerrar en su estadio con Liberia, además de la jornada pendiente con los manudos.

Pérez Zeledón tiene 17 unidades y es quinto y le tocará visitar Alajuela, ir a Puntarenas, medirse en casa a Cartago, ir a Guadalupe y acabar en la última fecha en el sur ante Herediano.

Cartaginés y Puntarenas están en la lucha por un puesto en semifinales. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

Puntarenas es sexto con 16 puntos, y tendrá que ir al Saprissa el fin de semana, recibir a los generaleños en el Lito Pérez, visitar a los Toros del Norte, recibir a Sporting y cerrar la fase regular en casa ante los guadalupanos.

La situación del Herediano

El monarca nacional tiene una situación poco habitual, está más cerca del sótano que de los primeros puestos, donde habitualmente está.

LEA MÁS: Fantasmas del Cartaginés empiezan a aparecer el peor momento para el club

Los florenses cuentan con 13 unidades en la misma cantidad de fechas y buscarán el milagro primero contra Cartaginés en Santa Bárbara, seguidamente tienen que ir a Pavas para jugar con Sporting, visitar el Ricardo Saprissa, enfrentarse a San Carlos de Wálter Centeno en el Carlos Alvarado y acabar su participación contra Pérez Zeledón en condición de visitantes.

Los florenses, sumado a la situación crítica que viven en el torneo local, quedaron eliminados en fase de grupos de Copa Centroamericana, siendo últimos de su sector, y de paso quedando sin opciones de poder participar en la Concacaf Champions Cup.