Fantasmas del Cartaginés empiezan a aparecer el peor momento para el club

Cartaginés suma cinco partidos sin ganar en todas las competiciones. (Hamilton Ramírez/Hamilton Ramírez)

Cartaginés viene de un mes para el olvido. De la ilusión de competir por una Copa Centroamericana y del primer puesto del certamen local.

Las sensaciones negativas se pueden agudizar cuando se recuerdan algunos episodios oscuros para el conjunto brumoso, como en el semestre pasado, cuando dejaron ir la clasificación en el último partido en casa ante Sporting, en el que cayeron 1-2 y dejaron ir el boleto a la siguiente ronda con Saprissa.

En el torneo de Apertura del 2024, la historia fue trágica para los azules, debido a que la historia con Sporting fue de pesadilla, pues necesitaban solo un empate, y acabaron goleados 6-2 cediendo su lugar a Herediano.

El mal momento del Cartaginés

Después del triunfo, por la mínima, ante Sporting, se vino la ida de los cuartos de final ante Olimpia, empezando, aquí, el bache de los azules, luego de caer en casa 1-2.

A los pocos días, Cartaginés visitó el Ricardo Saprissa, perdiendo, sobre la hora, 2-1, para luego confirmar su eliminación ante los catrachos con un 3-1 en Tegucigalpa.

Con el regreso del campeonato nacional, tras el parón FIFA, los blanquiazules dejaron, inesperadamente en casa, unidades ante Guadalupe, tras empatar a un gol.

Puntarenas fue el último en arruinarle la fiesta a Cartago, cuando en el Lito Pérez, en la última acción del juego, un penal les arrebató la victoria a los de Andrés Carevic, que con eso suman un mes sin ver la victoria.

Andrés Carevic buscara el boleto a la Concacaf Champions Cup contra Motagua. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Exfigura brumosa opina del momento del equipo de cara a la recta final

La Teja conversó con una exfigura de Cartaginés, Bernard Mullins, el que destacó el bache que está viviendo el conjunto brumoso.

“Creo que Cartago empezó bien el torneo, en los últimos juegos ha jugado bien pero creo que no ha manejado el marcador, en la mente del Cartaginés siempre se empieza bien pero cuando son esos partidos donde tiene que sumar y que son importantes, y encima con equipos que están abajo en la tabla es donde se pierden puntos, como Guadalupe y Puntarenas que no se supo manejar el marcador”.

Bernard destaca el juego de Cartago pero si hizo énfasis en el apartado mental del equipos.

“Cartago juega bien, en cada juego anota, entonces hay que trabajar en dejar en cero el marcador y en la parte mental en el manejo de partidos en momentos importantes, empezaron bien pero lo importante es como cierran, ser fuertes de mente, que esos partidos hay que jugarlos diferentes a los de inicio del campeonato, donde los de experiencia tiene que sacar la casta”.

Lo que se le viene a Cartaginés

Los azules jugarán la ida del repechaje de Copa Centroamericana, para buscar un boleto a la Concacaf Champions Cup, este martes a las 8:00pm en su estadio contra Motagua.

Por el campeonato local, los blanquiazules se medirán, en el clásico provincial, el fin de semana al Herediano en Santa Bárbara.