Ya es oficial: Costa Rica compite por ser sede de un Mundial mayor de fútbol

Costa Rica podría ser sede del Mundial femenino mayor del 2031. (fedefutbolcrc/@fedefutbolcrc)

Costa Rica presentó de forma oficial su candidatura para albergar el Mundial de fútbol mayor femenino de la FIFA en el 2031.

Nuestro país compartiría la organización de la Copa del Mundo con Estados Unidos, México y Jamaica.

Para el año 2014, nuestro país ya fue anfitrión de un Mundial femenino, pero en la categoría sub-17. Luego, en el 2022, Costa Rica también fue sede, ahora del sub-20, igual femenino.

El anuncio formal fue en Estados Unidos, siendo algo crucial en la campaña por traer un evento así de grande a Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.