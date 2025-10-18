Selección Sub-17 cayó goleada ante Italia en su debut mundialista

Costa Rica debutó con derrota ante Italia en el Mundial Femenino Sub-17 que se realiza en Marruecos.
Las ticas se mostraron bien ante las italianas e incluso le marcaron un penal a favor a los 30 minutos, debido a una barrida de Marina Bressan contra Lucía Paniagua, pero la silbatera consultó con el VAR y decidió no señalar la falta.
Lamentablemente, Italia con un cabezazo de Giulia Galli, cerca del punto de penal, les ganó las marcas a las nacionales a los 42 minutos para abrir el marcador. La italiana se aprovechó de su altura para imponerse en el juego aéreo.
Las ticas se mostraron sólidas y generaron varias jugadas de peligro en el área italiana aunque sin buena fortuna.
En el segundo tiempo la portera tica V Fernández se volvió a lucir con excelentes atrapadas y rechazos, consolidándose como la figura costarricense.
Pese a todo, Italia logró marcar de nuevo por intermedio del Viola Volpini, que sacó un remate preciso y precioso, al 61, para poner el 2-0.
El 3-0 cayó al minuto 72 por intermedio Giulia Galli, quien selló doblete ante las nacionales.
En el Grupo A, en el cual están las ticas, Brasil goleó al país anfitrión, este viernes en el debut 3-0.
Las ticas se medrián a las brasileñas el próximo martes.