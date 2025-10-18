Selección Sub-17 cayó goleada ante Italia en su debut mundialista

Édgar Rodríguez se estrenó como técnico mundialista este sábado. Él dirige a la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Costa Rica debutó con derrota ante Italia en el Mundial Femenino Sub-17 que se realiza en Marruecos.

Las ticas se mostraron bien ante las italianas e incluso le marcaron un penal a favor a los 30 minutos, debido a una barrida de Marina Bressan contra Lucía Paniagua, pero la silbatera consultó con el VAR y decidió no señalar la falta.

Lamentablemente, Italia con un cabezazo de Giulia Galli, cerca del punto de penal, les ganó las marcas a las nacionales a los 42 minutos para abrir el marcador. La italiana se aprovechó de su altura para imponerse en el juego aéreo.

Las ticas se mostraron sólidas y generaron varias jugadas de peligro en el área italiana aunque sin buena fortuna.

En el segundo tiempo la portera tica V Fernández se volvió a lucir con excelentes atrapadas y rechazos, consolidándose como la figura costarricense.

Pese a todo, Italia logró marcar de nuevo por intermedio del Viola Volpini, que sacó un remate preciso y precioso, al 61, para poner el 2-0.

El 3-0 cayó al minuto 72 por intermedio Giulia Galli, quien selló doblete ante las nacionales.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica emprende su viaje al Mundial de Marruecos.

En el Grupo A, en el cual están las ticas, Brasil goleó al país anfitrión, este viernes en el debut 3-0.

Las ticas se medrián a las brasileñas el próximo martes.