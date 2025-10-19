¿Fue penal o no? Henry Bejarano aclara polémica jugada con la que Puntarenas le empató a Cartaginés

El Cartaginés dejó escapar la victoria en el último minuto ante Puntarenas FC. (Cortesía de Hamilton Ramírez)

El partido parecía cerrado a favor del Cartaginés, que ganaba gracias a un gol de Marco Ureña al minuto 59. Sin embargo, al minuto 93, el árbitro Juan Gabriel Calderón marcó una falta que inicialmente ubicó fuera del área, pero tras la revisión del VAR, la jugada se corrigió y se decretó penal a favor de Puntarenas FC.

El cobro fue efectivo y los porteños lograron el empate agónico, dejando al equipo brumoso con un sabor amargo.

LEA MÁS: Keylor Navas habló sobre su reencuentro con Sergio Ramos tras el duelo Monterrey–Pumas

La jugada del penal: ¿injusticia o decisión correcta?

En la acción polémica, Diego Mesén marcaba al jugador porteño Ignacio Gómez, a quien le mete el pie al balón y termina derribándolo.

El penal de Puntarenas fue ejecutado al 93’, dejando sin triunfo a los brumosos. (Cortesía de Hamilton Ramírez)

Para despejar dudas, La Teja consultó al analista arbitral Henry Bejarano, quien aseguró que la decisión final del árbitro fue acertada.

“El árbitro Juan Gabriel Calderón tiene una mala posición, él ve la falta fuera, pero efectivamente la falta nace adentro. Es una falta de penal clara y el VAR corrigió correctamente. No hubo necesidad de que él fuera a revisarla porque el contacto fue dentro del área”, explicó Bejarano.

LEA MÁS: Jonathan McDonald se quitó de encima una mochila muy pesada para que San Carlos regrese al triunfo

VAR determinante en el cierre del partido

El VAR volvió a tener protagonismo en un cierre de partido del Cartaginés. Esta vez, la corrección fue decisiva para cambiar el rumbo del marcador.

Curiosamente, este no es el primer penal que Cartaginés enfrenta en tiempo de reposición durante la semana. El pasado miércoles, ante Guadalupe FC, también les sancionaron una falta en el área en los minutos finales, aunque en esa ocasión se salvaron.

Esta vez, la historia fue diferente, y el VAR terminó jugando en contra del conjunto brumoso que dejó ir dos valiosos puntos.