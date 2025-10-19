Keylor Navas habló sobre su reencuentro con Sergio Ramos tras el duelo Monterrey–Pumas

Sergio Ramos y Keylor Navas se saludaron muy amenamente antes del partido entre Monterrey y Pumas. (X ESPN/X ESPN)

Keylor Navas y Sergio Ramos vivieron un momento especial este sábado cuando les tocó enfrentarse en la jornada 13 del fútbol mexicano en el choque entre Monterrey y Pumas.

Los jugadores entregaron imágenes muy llamativas que destacaron en redes sociales, dado que ambos eran los capitanes de sus equipos y fueron los protagonistas de la foto inicial junto a los árbitros.

LEA MÁS: Sergio Ramos y Keylor Navas tuvieron un mano a mano desde el punto de penal en el fútbol mexicano

Antes de empezar el partido, se saludaron muy amenamente, se dieron un gran abrazo y hasta hablaron un poco.

¡EL REENCUENTRO! 🤩🔥



Sergio Ramos y Keylor Navas se saludaron en el túnel, previo al partido entre Rayados y Pumas.



Dos ídolos del Madrid ahora en la Liga MX. 😮‍💨 pic.twitter.com/pzfXzlQREn — Futbol Picante (@futpicante) October 19, 2025

“Afuera de la cancha somos hermanos”

Sobre lo que fue enfrentar a su gran amigo español, el tico comentó que verlo en la cancha siempre es especial.

LEA MÁS: Keylor Navas lanzó una frase clave sobre por qué eligió irse a Pumas de México

Sergio Ramos le anotó un penal a Keylor Navas este sábado. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

“Ya lo he enfrentado algunas veces, es raro, pero al final afuera de la cancha somos hermanos, pero adentro cada uno quiere que al equipo que representamos gane y eso lo tenemos clarísimo”, agregó.

𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗘𝗡𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗗𝗢𝗦 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔𝗦 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦 😍📸



Sergio Ramos y Keylor Navas, es todo el post. Y Sergio ya vacunó al tico. ⚽️🔥



El mejor defensor en la historia del Real Madrid y la leyenda merengue del arco.



Del Olimpo… pic.twitter.com/H6BHiLUSJx — Futbol Total (@futboltotal) October 19, 2025

Un punto que no es malo

Sobre el empate que su equipo sacó en la cancha del estadio BBVA también dio unas palabras y no rechazó el empate.

“Estamos agradecidos con Dios por el esfuerzo y el trabajo que hizo el equipo, queríamos ganar, vinimos a buscar el partido, presionar arriba, a intentar jugar, pero lamentablemente no se nos dio, pero un puntito de visita en una casa como esta, creo que tampoco es malo”, dijo Keylor al finalizar el partido.