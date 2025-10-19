Deportes

Keylor Navas habló sobre su reencuentro con Sergio Ramos tras el duelo Monterrey–Pumas

Keylor Navas habló de lo que significó para él enfrentar a Sergio Ramos en el partido entre Pumas y Monterrey

Por Sergio Alvarado
Sergio Ramos y Keylor Navas se saludaron muy amenamente antes del partido entre Monterrey y Pumas.
Sergio Ramos y Keylor Navas se saludaron muy amenamente antes del partido entre Monterrey y Pumas. (X ESPN/X ESPN)

Keylor Navas y Sergio Ramos vivieron un momento especial este sábado cuando les tocó enfrentarse en la jornada 13 del fútbol mexicano en el choque entre Monterrey y Pumas.

Los jugadores entregaron imágenes muy llamativas que destacaron en redes sociales, dado que ambos eran los capitanes de sus equipos y fueron los protagonistas de la foto inicial junto a los árbitros.

Antes de empezar el partido, se saludaron muy amenamente, se dieron un gran abrazo y hasta hablaron un poco.

“Afuera de la cancha somos hermanos”

Sobre lo que fue enfrentar a su gran amigo español, el tico comentó que verlo en la cancha siempre es especial.

Sergio Ramos Keylor Navas
Sergio Ramos le anotó un penal a Keylor Navas este sábado. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

Ya lo he enfrentado algunas veces, es raro, pero al final afuera de la cancha somos hermanos, pero adentro cada uno quiere que al equipo que representamos gane y eso lo tenemos clarísimo”, agregó.

Un punto que no es malo

Sobre el empate que su equipo sacó en la cancha del estadio BBVA también dio unas palabras y no rechazó el empate.

“Estamos agradecidos con Dios por el esfuerzo y el trabajo que hizo el equipo, queríamos ganar, vinimos a buscar el partido, presionar arriba, a intentar jugar, pero lamentablemente no se nos dio, pero un puntito de visita en una casa como esta, creo que tampoco es malo”, dijo Keylor al finalizar el partido.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

