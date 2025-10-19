Keylor Navas habló sobre su reencuentro con Sergio Ramos tras el duelo Monterrey–Pumas

Keylor Navas y Sergio Ramos vivieron un momento especial este sábado cuando les tocó enfrentarse en la jornada 13 del fútbol mexicano en el choque entre Monterrey y Pumas.
Los jugadores entregaron imágenes muy llamativas que destacaron en redes sociales, dado que ambos eran los capitanes de sus equipos y fueron los protagonistas de la foto inicial junto a los árbitros.
LEA MÁS: Sergio Ramos y Keylor Navas tuvieron un mano a mano desde el punto de penal en el fútbol mexicano
Antes de empezar el partido, se saludaron muy amenamente, se dieron un gran abrazo y hasta hablaron un poco.
¡EL REENCUENTRO! 🤩🔥— Futbol Picante (@futpicante) October 19, 2025
Sergio Ramos y Keylor Navas se saludaron en el túnel, previo al partido entre Rayados y Pumas.
Dos ídolos del Madrid ahora en la Liga MX. 😮💨 pic.twitter.com/pzfXzlQREn
“Afuera de la cancha somos hermanos”
Sobre lo que fue enfrentar a su gran amigo español, el tico comentó que verlo en la cancha siempre es especial.
LEA MÁS: Keylor Navas lanzó una frase clave sobre por qué eligió irse a Pumas de México
“Ya lo he enfrentado algunas veces, es raro, pero al final afuera de la cancha somos hermanos, pero adentro cada uno quiere que al equipo que representamos gane y eso lo tenemos clarísimo”, agregó.
𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗘𝗡𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗗𝗢𝗦 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔𝗦 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦 😍📸— Futbol Total (@futboltotal) October 19, 2025
Sergio Ramos y Keylor Navas, es todo el post. Y Sergio ya vacunó al tico. ⚽️🔥
El mejor defensor en la historia del Real Madrid y la leyenda merengue del arco.
Del Olimpo… pic.twitter.com/H6BHiLUSJx
Un punto que no es malo
Sobre el empate que su equipo sacó en la cancha del estadio BBVA también dio unas palabras y no rechazó el empate.
“Estamos agradecidos con Dios por el esfuerzo y el trabajo que hizo el equipo, queríamos ganar, vinimos a buscar el partido, presionar arriba, a intentar jugar, pero lamentablemente no se nos dio, pero un puntito de visita en una casa como esta, creo que tampoco es malo”, dijo Keylor al finalizar el partido.