Sergio Ramos y Keylor Navas tuvieron un mano a mano desde el punto de penal en el fútbol mexicano

Sergio Ramos le dio el primer golpe a Keylor Navas en el encuentro entre Monterrey y Pumas en México. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

Sergio Ramos y Keylor Navas fueron los protagonistas de un mano a mano en el fútbol mexicano desde el punto de penal, la jugada cumbre con la que acabó el primer tiempo del partido entre el Monterrey y el Pumas de México.

En un cierre muy polémico de la etapa inicial, el español, capitán de los Rayados, recibió una falta en el área en tiempo de reposición, por lo que tuvo un mano a mano con su gran amigo tico, en el que salió triunfante el europeo.

A los ocho minutos de reposición, manos a la cintura, el defensor hizo una carrera corta, se detuvo un segundo y de derecha colocó la pecosa a la izquierda de Keylor, que pese a que le atinó al lado, no pudo rechazar el remate que iba bien colocado.

La amistad entre Keylor Navas y Sergio Ramos quedó de lado por 90 minutos.

Revancha para Sergio Ramos

De esta manera, la amistad quedó de lado y el defensor tuvo una revancha, pues el encuentro está 1-1, jugada en la que se vio mal luego de que el extremo de Pumas, Allan Medin,a le pasó el balón entre las piernas y luego definió de gran forma.