Jonathan McDonald se quitó de encima una mochila muy pesada para que San Carlos regrese al triunfo

Jonathan McDonald volvió al gol con San Carlos. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

Jonathan McDonald tenía 11 meses de no anotar en el fútbol costarricense, el 19 de noviembre del 2024 lo había hecho por última vez, hasta que este sábado se sacudió toda la mala vibra para que San Carlos derrotara 3-1 como visitante a Pérez Zeledón.

Sin duda alguna el regreso al gol del Big Mac son grandes noticias para los Toros del Norte, goles que llegan en un momento que urgían, para sacar al club del último lugar de la tabla tras llegar a once puntos y dejar en el sótano a Sporting con diez.

El duelo en el sur fue la resurrección de su capitán en un partido que inició con el tanto de Reggy Rivera a los 13 minutos y solo diez después, fue cuando finalmente Jonathan se quitó la pesada mochila que llevaba hace casi un año.

Sequía muy larga

Jonathan McDonald pasó 333 días sin anotar. (Prensa San Carlos/San Carlos)

Fueron 333 días de una larga sequía según los datos en FUTV. 28 partidos en blanco, los tantos 184 y 185 del exgoleador de Alajuelense y Herediano se hicieron esperar mucho, sin embargo cuando logró se destapó por partida doble.

Pérez descontó a los dos minutos de reposición del primer tiempo con el tanto de Eduardo Pastrana, pero ya en el segundo tiempo, a los 77, McDonald mató el partido con un bello remate a una esquina del joven portero generaleño Alexander Mora.

Pérez Zeledón queda rezagado

Para los sureños es un duro golpe, de sacar el triunfo hubieran empatado en el cuatro lugar a Liberia con 20 puntos, pero ahora más bien se podrían rezagar.