Aficionado sancarleño que se volvió viral por encarar a Yosel Piedra da su versión detrás de la polémica

El aficionado de San Carlos, Pablo Céspedes tuvo un fuerte altercado con el futbolista Yosel Piedra. (Cortesía Pablo Céspedes/Cortesía Pablo Céspedes)

Desde este jueves por la noche, un video de un aficionado de la Asociación Deportiva San Carlos en el que encara al futbolista Yosel Piedra por un grave error en el partido ante Saprissa se hizo viral en redes sociales.

El clip fue publicado en una cuenta de TikTok llamada El Sancarleño, propiedad de Pablo Céspedes, quien este miércoles tuvo el careo con el defensor norteño y nos dio su versión de los hechos, más allá de los 20 segundos que circularon en un fragmento del video original de 4:26 minutos.

El reclamo que encendió las redes

La parte que vio la gran mayoría dura apenas 20 segundos, cuando desde la baranda de la gradería, Céspedes le reclamó al cubano que, por una pelada suya, en los últimos diez minutos, se abrió la puerta para que el Monstruo ganara en Ciudad Quesada.

“Piedra. ¿Cómo es posible, mae?, íbamos bien, mae, íbamos bien. Nosotros pagamos, nosotros pagamos". En ese momento, el jugador tuvo que ser sujetado por sus compañeros para evitar que se acercara de forma más alterada al fanático.

Hasta ahí se conocía la historia. Sin embargo, Pablo contó el resto a La Teja.

“Solo pedí más garra, no lo insulté”

“Ese soy yo, básicamente, lo que les estaba pidiendo a los jugadores es que tuvieran más garra. Nosotros venimos acá jornada tras jornada, pagamos, apoyamos, y nos pagan solo con resultados negativos. Por una torpeza perdemos partidos controlados”, explicó Céspedes.

“Los demás futbolistas siguieron su camino, como el cuerpo técnico; yo le pregunto a Piedra: ‘¿Qué pasó?, que íbamos bien’ y él se altera. Quiero resaltar algo muy importante que es lo que se ve en el video, y es que en ningún momento se insulta al jugador ni se le falta el respeto; se le hace un reclamo justificado por una desatención que nos cuesta un punto para un equipo que está luchando el descenso", indicó.

El aficionado comentó que habló fuerte, únicamente, porque estaba en un estadio y porque tenía un micrófono que usa para su canal de TikTok.

El fan afirma que sí le sorprende que Piedra tuviera esa reacción tan fuerte, pues es algo que no esperaba.

“Nunca pensé que reaccionara así”

“Al inicio, el intercambio fue normal, pero de repente, él se alteró. Yo solo le recordé que nosotros pagamos la entrada, soy socio del club y creo que cualquier aficionado tiene derecho a externar su frustración con respeto.

“Yo creo que, con respeto, un aficionado tiene el derecho de externar la frustración, ¿verdad? Yo creo que no es el sentir de un aficionado único, es el sentir de muchos aficionados y eso se puede ver en las redes sociales del equipo", destacó.

“Me invitaron a no volver al estadio”

Pese a ser socio, Céspedes comentó que en el club no lo quieren y que tras este incidente buscan vetarlo del estadio por ser un aficionado crítico.

“Me invitaron a no seguir yendo al estadio, ahora lo expliqué en otro video”, destacó.

“En lugar de buscarme a mí como si no fuera un adulto, buscaron a mi papá para decirle que yo solo ataco al equipo y que era muy de mala leche, así exactamente lo dijeron, muy de mala leche, cuando bueno, son puntos de vista que se externan en el marco del respeto.

“Por ejemplo, ellos dicen que ataco a Chirino en uno de mis videos, cuando Chirino manda a callar a un aficionado que lo estaba jodiendo. Chirino se estaba poniendo los tacos en una banda y un aficionado le dice que son al revés y de ahí lo manda a callar y le dice un improperio. Para mí, eso sí es una problemática, no un único aficionado, simplemente, grabando cosas”, destacó.

Este sancarleño de 28 años y vecino de Ciudad Quesada afirma que seguirá con su línea, aunque a la directiva y gerencia norteña no les guste, pues afirma que no por no ser un equipo grande, hay menos exigencia o presión y que ellos como aficionados pueden hacerlo también.

Consultamos al club sobre el tema y mediante su oficina de prensa nos indicaron que no se van a referir al respecto por tratarse de un hecho aislado.