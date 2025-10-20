Jafet Soto pierde la paciencia y arremete contra el arbitraje y la afición de Liberia

Jafet Soto explotó contra la afición de Liberia y el arbitraje. (JOHN DURAN/John Durán)

Jafet Soto se mostró muy molesto luego de salir derrotado en Liberia 1-0, atacando al arbitraje tras otra pérdida que deja a los actuales bicampeones nacionales cerca de una eliminación prematura antes de la segunda fase.

El entrenador y presidente del Herediano se quejó de que un grupo importante de aficionados del conjunto liberiano le insultara, calificando que en toda su vida lo habían tratado tan mal como lo que vivió este domingo en el Edgardo Baltodano.

Liberia venció a Herediano 1-0. (Facebook Liberia/Facebook Liberia)

“He jugado en el estadio Azteca, en el estadio Jalisco, en el Akron, en Monterrey, contra Cruz Azul, Tigres, en Estados Unidos, jamás me han tratado tan mal como en esta cancha, la afición, pero el comisario, si yo no voy y le digo a él, lo que me dicen en coro, 50 ó 60 aficionados, no se da cuenta, yo espero el reporte, he dirigido en todos los estadios del país, jamás me he sentido tan mal como hoy, y eso hay que investigarlo, no puede ser posible que eso pase”, comentó con clara molestia Soto.

Jafet apuntó que solo por él no ser negro no se hizo nada. “¿Qué es que no soy negro? Por no ser negro tengo que aguantar, son gritos ofensivos, por no ser de color, si es racismo entonces si hay que parar, pero la forma en que me lo dicen a mí tengo que aguantarme, no, ya los viera si eso pasara en mi estadio, ahí los comisarios si estarían atentos, tengo 32 años y en mi vida me habían tratado tan mal, pero como es Jafet no va a pasar nada".

Soto comentó sobre su malestar con el arbitraje.

“Riguroso en las tarjetas que nos sacan a nosotros, en las faltas, pero no solo de este partido, con Pablo Camacho no hemos ganado un solo partido contra Alajuela, siempre lo mandan contra la Liga curiosamente y no es excusa, pero si digo que en dos años van a cambiar las cosas , ahorita me pueden hacer daño, pero van a cambiar las cosas, ya que tengo ganas de que cambien, aunque sea miembro del comité ejecutivo, tendré que aspirar a otras cosas”.