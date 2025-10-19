¿Fue bien expulsado Wálter Cortes ante Liberia?

Jafet Soto se observó muy molesto tras la roja de Wálter Cortes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Corría el minuto 65 de partido en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, y en una acción de Wálter Cortes sobre Fernando Lesme que lanza el brazo hacia atrás, acabó viendo la cartulina roja el jugador del Herediano.

Henry Bejarano, exárbitro nacional, tiene clara su apreciación sobre la expulsión del jugador del Club Sport Herediano.

“Está bien expulsado Wálter Cortes ya que golpea de forma temeraria al contrario en la cara y al ya tener amarilla, la segunda está bien mostrada”, apuntó Bejarano.