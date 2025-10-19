Deportes

¿Fue bien expulsado Wálter Cortes ante Liberia?

Wálter Cortes dejó a Herediano con uno menos al 65, luego de ser expulsado por una falta sobre Fernando Lesme

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
Jafet Soto se observó muy molesto tras la roja de Wálter Cortes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Corría el minuto 65 de partido en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, y en una acción de Wálter Cortes sobre Fernando Lesme que lanza el brazo hacia atrás, acabó viendo la cartulina roja el jugador del Herediano.

Henry Bejarano, exárbitro nacional, tiene clara su apreciación sobre la expulsión del jugador del Club Sport Herediano.

LEA MÁS: ¿Fue penal o no? Henry Bejarano aclara polémica jugada con la que Puntarenas le empató a Cartaginés

“Está bien expulsado Wálter Cortes ya que golpea de forma temeraria al contrario en la cara y al ya tener amarilla, la segunda está bien mostrada”, apuntó Bejarano.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoLiberia
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.