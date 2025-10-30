Erick Lonis sorprende al confesar que también es accionista en el Saprissa y así lo explicó

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, tiene más roles en el club más allá de ser el encargado de la parte deportiva, pues en entrevista con La Teja, nos reveló que también es accionista del club, detalle que pocos saben.

El exguardameta nos confirmó que él también tiene acciones invertidas en el cuadro morado, las cuales obtuvo de una manera bastante particular hace ya un buen tiempo.

“Saprissa me debía a mí un dinero y en un momento lo que me ofreció fue pagarme con acciones y yo las tomé. Entonces también soy accionista de la institución y por eso participo en asambleas, aunque claro soy un socio minoritarísimo”, comentó.

Erick Lonis reconoció que también es accionista del Saprissa. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Hoy Saprissa está mejor que ayer

Erick nos comentó que siempre ha tenido una relación bastante cercana con Saprissa y con la directiva de Horizonte Morado, con funciones que han ido y venido, hasta que hace cuatro meses dio el sí para estar más involucrado, aunque no imaginaba que le tomaría tanto tiempo.

“Yo pensaba, sinceramente, que iba a invertir menos tiempo en esto, pero realmente, hay días en que el tiempo no me alcanza y nosotros hemos contado con la fortaleza de tener un equipazo de trabajo detrás de uno, que la gente no conoce en recursos humanos, financiero, mercadeo.

“Yo sabía que estábamos en una situación financiera de cuidado, y fue una de las cosas que acepté en la primera conferencia de prensa que tuve, pero una cosa sí le digo, es que hoy estamos mejor que en ese momento. En este tiempo hemos logrado cosas importantes”, comentó.

Erick Lonis afirma que el Saprissa de hoy está mejor que el de hace cuatro meses cuando llegó. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El presupuesto del próximo año ya lo tiene, una área en la que, afirma, es optimista.