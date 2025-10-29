Erick Lonis aclara cuál es la relación que tiene con Canal 7 y si ellos lo pusieron en Saprissa

Erick Lonis es actualmente la figura por la que pasan las principales decisiones deportivas del Saprissa.

Aunque en el club su cargo se denomina “líder del Comité Deportivo”, en la práctica ejerce funciones propias de un gerente deportivo. Sin embargo, sobre él giran muchos comentarios sobre su vínculo con Teletica, uno de los principales accionistas del club morado.

Entre periodistas y aficionados se comenta que Lonis habría sido “puesto por Teletica” hace cuatro meses, con el objetivo de “cuidar los intereses del canal” dentro del equipo, especialmente tras la salida de Juan Carlos Rojas, cuando el canal anunció que encabezaría la transformación del Saprissa.

Rumores sobre su llegada al club

Erick Lonis explicó la relación que tiene con Canal 7 y Saprissa. (Jose Cordero)

LEA MÁS: Erick Lonis Lonis fue muy sincero sobre nuevo parón del campeonato: “No es sano ni serio”

En entrevista exclusiva con La Teja, Lonis respondió de manera directa a esos señalamientos.

¿A usted lo llevaron para ser la cara del Saprissa?

Voy a pecar un poco de modesto, Saprissa no es una cara, no es una persona, a mí me gusta el lema que tiene, Saprissa somos todos. Tiene dirigentes, exdirigentes, líderes en la afición, en todo y yo he estado ligado al Saprissa desde que Horizonte Morado asumió, de una u otra forma.

En algunos momentos, al principio estuvimos como una guía con la gente, después no estuve tan ligado, después un poco más y así ha sido. Ahora hace cuatro meses nos incluyeron en este Comité y después de dieron una serie de cambios que han hecho que tenga una exposición mayor, pero yo sigo siendo el mismo, acá somos un equipo de trabajo.

LEA MÁS: Erick Lonis dio a conocer detalles sobre el futuro inmediato de Luis Paradela

¿Cómo es su relación con Canal 7 y qué tan real es todo eso?

Mi relación con Canal 7 es estrictamente profesional, porque tengo un programa ahí, pero solo eso.

Su amistad con la familia Picado

Erick Lonis afirma que tiene una amistad de varias décadas con René Picado Riba. (Rafael Pacheco Granados)

¿Existe una idea que a usted Canal 7 fue el que lo puso en Saprissa?

No, no, no, eso es porque tengo una relación ahí de años. Porque René (Picado) Junior y yo nos conocemos desde hace muchos años. Tenemos fotos en las que yo tengo 20 años y el tenía como 12 años, una cosa así. Tengo una excelente relación porque tengo un programa de televisión ahí, entonces la gente especula por ese lado, pero yo siempre he estado ligado a Saprissa, siempre. Hoy tal vez he asumido mayor responsabilidad, pero no tiene relación con el canal.

LEA MÁS: Erick Lonis revive un dato del pasado de Jafet Soto que el presidente rojiamarillo trata de olvidar

¿Lo de René Junior es más una relación de amistad entonces?

Sí, correcto, de muchos años. Yo comento partidos en el canal desde hace 20 años, tengo un programa ahí desde hace 14 años. Con don René, lo conozco desde hace mucho tiempo, formé parte de campañas benéficas en el canal y hasta le digo más, apunte todo esto.

Bailé en Bailando por un Sueño, me metí a las corridas de Toros del canal y con lo que me gané en esas corridas se pintó parte de la escuela Gerardo Bonilla Aguilar en Zapote. Fui a ¿Quién quiere ser Millonario? y me gané siete millones de colones y los distribuí entre la escuela de Cabuyal adonde tengo mi finca y la mitad para una escuela en Turrialba. Fui campeón en la Copa Chinamo, he estado en una gran cantidad de proyectos, hasta cubrí el Mundial de Brasil 2014 con ellos, tal vez por eso que la gente pensará así.

Erick Lonis ha sido comentarista de Teletica Deportes por muchos años. (Captura de video/La Nación)

¿Si Canal 7 asumiera el manejo del Saprissa, entonces tenerlo a usted en un puesto tan importante es un buen puente para con ellos, por esa buena relación?

Pues sí, pero yo tengo una buena relación con la mayoría de gente. Fui al Morera Soto en el clásico pasado y me recibieron muy bien. Hablé con Javier Delgado, con Mingo (Víctor Reyes), con Lanzo Luconi, y con Wílmer, que es súpercompa. Yo me llevo muy bien con la mayoría de personas. Voy al estadio de la Liga y no pasa nada.