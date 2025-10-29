Erick Lonis Lonis fue muy sincero sobre nuevo parón del campeonato: “No es sano ni serio”

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, no se anduvo por las ramas para reconocer que no le gusta la decisión de tener que frenar el campeonato nacional una vez más para que la Selección de Costa Rica tenga espacio para prepararse en las eliminatorias.

La Teja consultó al dirigente tras la confirmación de la Unafut de que el torneo de Apertura 2025 se retrasará casi tres semanas para permitir que la Sele trabaje previo a los duelos frente a Haití y Honduras, decisivos para la clasificación mundialista a Norteamérica 2026.

Erick Lonis fue muy sincero sobre lo que piensa de los parones del campeonato nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

“No es sano ni serio”, afirma el dirigente morado

Lonis fue claro y autocrítico: aunque comprende los motivos detrás de la decisión y reitera que el club no pondrá trabas, considera que el fútbol tico debe aprender de sus errores y no repetirlos.

“Nosotros tenemos que aprender más, tener más retroalimentación con el fútbol y tiene toda la razón, creo que no es sano, no es serio, deja algunas cosas como a la improvisación, estamos en un fútbol tan competitivo que no podemos seguir es eso, a mí no me parece”.

Saprissa apoya a la Sele, pero pide más planificación

“Como Saprissa, como institución, hemos apoyado al 100% todo lo relacionado con la Selección, sin poner ninguna condición ni algún impedimento, porque la situación así lo exige, pero a la hora de pensarlo de forma profunda y siendo muy autocríticos, no podemos estar en esto cada proceso. Siento también que pensábamos que iba a ser más fácil de lo que en este momento se está presentando, ojalá sea la última vez que tenemos que recurrir a esto”, comentó.

El torneo nacional se ha parado tres veces este semestre por la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este tipo de medidas no le hacen bien a nadie

Lonis afirmó que este tipo de medidas de emergencia no le hacen bien a nadie de los que están involucrados en el fútbol.

“Hasta para ustedes (prensa) es difícil que les cambien las programaciones, los tirajes de periódicos, no es fácil. Tenemos que ser más consecuentes y decirle a la gente que el torneo inicia acá y termina aquí, después tenemos este parón para descanso, este para las estrategias del próximo año, etcéra, etcéra, para ir pensando en eso. Tenemos que mejorar en eso”, opinó.