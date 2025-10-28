Así reaccionó Erick Lonis a la incómoda pregunta sobre la salida de dos promesas a Herediano

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, explicó este martes en conferencia de prensa, qué sucedió con los muchachos Gabriel y Emmanuel Sibaja, hermanos gemelos que dejaron el club para marcharse al Herediano.

Los futbolistas estaban en las ligas menores y aún no tenían contrato profesional, por lo que al final se decidieron por una oferta que les pareció mejor con los florenses contó Lonis.

“El caso con esos muchachos es sencillo, nosotros les hicimos una propuesta para mejorar su posición en el club, no la aceptaron y entonces tomaron su decisión, es normal, eso ha pasado en la historia del club, no todos llegan o aceptan estar acá”.

“Son buenos muchachos, buenas personas, educadas, solo tomaron su decisión de lo que creían mejor para ellos”, explicó Lonis.

Erick Lonis aseguró que les desea toda la suerte del mundo a los muchachos que se marcharon de Saprissa a Herediano (Jose Cordero/José Cordero)

Mejoraron condiciones a jóvenes

El dirigente morado asegura que en uno de los temas a los que llegó a entrarle a las ligas menores es a generar más balance entre la mayoría de los jóvenes que lo conforman.

“Mejoramos la situación para siete, ocho jugadores, la mayoría aceptaron, nosotros estamos bien. Había un desequilibrio muy marcado que ganaban muy buena cantidad y otros que eran menos talentoso ganaban muy poco, la brecha era muy grande”.

“En las divisiones menores el mercado también está inflado, nosotros no podemos pagarle cifras que no razonables a un muchacho de 14 o 15 años, no porque no lo merezcan, sino porque no les hace bien en ese momento”, destacó.