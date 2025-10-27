Herediano se lleva a dos jugadores del Saprissa y uno de ellos está convocado al Mundial sub-17

Herediano anunció este lunes la contratación de dos jugadores juveniles, los gemelos Gabriel y Emmanuel Sibaja, de 16 años, quienes llegan procedentes del Saprissa.

Mediante un comunicado de prensa, los florenses los pintaron como jugadores de gran proyección, futuros talentos que esperan le den mucho al club.

“Los jóvenes futbolistas se integran al Club Sport Herediano con el propósito de aportar su talento y proyección como promesas del fútbol nacional.

“Ambos jugadores pertenecen a la categoría sub-17: Emmanuel Sibaja se desempeña como lateral derecho, mientras que Gabriel ocupa la posición de extremo”, comentaron.

Gabriel Sibaja es parte de la Selección sub-17 y ahora pasó al Herediano tras dejar Saprissa. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Gabriel será mundialista

En el caso de Gabriel, llama la atención que está convocado para jugar con la Selección de Costa Sub-17, que está clasificada para el Mundial Catar 2025 que se disputará en diciembre. Sibaja es una de sus figuras y hasta utiliza el número 10 en el combinado patrio.

Según el sitio web Transfermarkt, Emmanuel llegó al Saprissa en julio del 2024 luego de jugar para Sporting FC, mientras que Gabriel habría arribado desde enero.

A pesar de que consultamos por el caso, en Saprissa todavía no se refieren al porqué los muchachos habrían abandonado la institución.