Jafet Soto estalló contra el arbitraje y señaló con nombres y apellidos a quienes considera responsables

Jafet Soto hizo de nuevo de las suyas y volvió a criticar con dureza al arbitraje en el fútbol de Costa Rica, además de pasar una raya que, hasta el momento, no había hecho, como lo es señalar, públicamente, el trabajo del chileno Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

Para el técnico y presidente florense, a la Comisión y a su dirigencia hay que tallarla, exigirle resultados, porque lo que ve semana a semana, en su criterio, se está quedando corto, y señaló que él se encargará de que así sea.

Jafet Soto arremetió de nuevo contra el arbitraje tras el triunfo del Herediano. (Mayela López/Mayela López)

“A Osses hay que meterle presión”

“Creo que estamos pagando el mes que se fue Osses para el Mundial sub-20 a Chile y eso tenemos que verlo en el Comité Ejecutivo (de la Fedefútbol), lo vamos a ver, indudablemente, y yo no tengo ningún reparo en decirlo sin ningún problema.

“El gol que nos mete la Liga en el penal no es tiro de esquina, es un saque de puerta y al señor le dicen en el VAR. Otra vez vamos a tener que pedirle el audio del VAR a ‘don señor’, que viene acomodándose apenas del mundial”.

“Acá yo estoy presionado, entonces, creo que el señor Osses también necesita un poquito de presión, porque hay situaciones que hay que salir de la comodidad el VAR y salir de eso, tener un poquito de presión. Podrá decir ¿Quién es Jafet?, pues acá sí soy alguien”, comentó.

Jafet Soto quedó molestó con el trabajo del árbitro Benjamín Pineda en el juego entre Herediano y Cartaginés. (Mayela López/Mayela López)

Árbitros en la lista negra de Jafet Soto

Soto afirma que este sábado habló con Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, y le dijo que le parecía que los arbitrajes contra el Herediano son malos.

“Ni con Marianela (Araya), ni con Pablo Camacho, nosotros ganamos un partido y mucho menos con Keylor (Herrera). Con él ganamos en la final por el acumulado que teníamos, pero perdimos el juego. Ya nos tenemos que pellizcar porque, de repente, a punta de faltitas y cositas, ya se están viendo cosas que no me gustan y así seguiré. Yo no me quito.

“Yo seguiré queriendo mejorar esto, donde estoy ahora o donde pueda estar más adelante, tienen que presionarse un poquito, porque están muy cómodos donde están y eso no me gusta. Hay equipos que no lo dirán por miedo, pero yo no tengo ningún miedo”, destacó.

Jafet Soto afirma que para el Herediano ganar un partido con Keylor Herrrera es imposible.

Los asesores arbitrales se perdieron

Entre los señalamientos que hizo Jafet fue que los asesores arbitrales que iban a los partidos, ya no volvieron a las canchas.

“Ya no vienen a la cancha, antes venían. ¿Ustedes los han vuelto a ver? Antes venían y hasta había que reservarles un lugar, ¿Serán que asesoran por tele entonces? Por eso digo que llegó el momento de exigirles. Yo no le debo nada a nadie, voy de frente y digo las cosas. Ya tenía el buche lleno, pero perdiendo es muy difícil hablar, entonces me lo he guardado mucho", finalizó.