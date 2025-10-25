Jafet Soto saca pecho y aclara si le debe plata a sus jugadores: “Honramos lo que firmamos”

Jafet Soto, técnico del Herediano aclaró si es cierto que se le debe dinero a los jugadores, correspondientes a un premio por el bicampeonato que obtuvo a finales de mayo.

El también presidente de Fuerza Herediana salió al paso de una información que trascendió a inicios de semana, en donde circuló que el club le debe plata a los futbolistas y esta es una de las causas de los resultados del equipo.

En este momento, el Team es sétimo en la tabla, con 13 puntos y este sábado, los florenses deberán buscar los 3 puntos ante Cartaginés, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

Jafet Soto reconoció que hay una deuda con los jugadores del Herediano. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No tenemos aquí preparados ni carrozas, ni salones decorados. Nosotros hasta que teníamos los dos trofeítos nos sentamos a hablar con ellos de eso y ya se les pagó una parte del bicampeonato, del premio del campeonato ya se les pagó el 100%.

“Este es un tema interno, los salarios están completamente al día y es lo más importante en una institución, honrar lo que se firma. Después de ahí, pues cada uno le pondrá el picante que quiera y podrá decir ‘no, que es que aquí, es que allá’ y obviamente, sabemos que eso es para hacernos daño”, añadió.

El juego entre Herediano y Cartaginés será este sábado, a las 8 p.m. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

¿Seguirá Jafet en el banquillo del Herediano?

Soto también habló de la realidad del club en el torneo y lo que representa una derrota ante los brumosos.

“El partido es complicado para ambos, un partido duro, un clásico, un clásico de mucha historia. Hay mucho que cortar y mucho que contar. Así que estamos preparados para recibir a un equipo que está jugando dos frentes.

“Que tiene partido la próxima semana y que ha venido haciendo un trabajo bueno en ambas competiciones, así que respetamos a Cartaginés y esperamos nosotros prepararnos de la mejor forma para recibir al mejor Cartaginés”, mencionó.

En este momento, Herediano es sétimo en la tabla, con 13 puntos. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Otro de los temas de los que habló el timonel es sobre su continuidad en el banquillo florense y esto dijo:

“Hemos estado trabajando fuertemente con Gustavo (Pérez, gerente deportivo del club), buscando al nuevo entrenador. Nuestra intención es darle un perfil totalmente diferente. Obviamente, debemos brindarle una serie de condiciones al cuerpo técnico que queremos traer para el próximo torneo.

“La mayoría ya los hemos probado y hemos andado por el mismo círculo. Hemos estado trabajando, viendo opciones y valorando el perfil del técnico, si será nacional o extranjero. Tras el análisis, creemos que el entrenador que va a dirigir al Herediano tiene que ser extranjero, eso es una realidad y en eso estamos trabajando”, comentó.

