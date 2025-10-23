Santa Bárbara se ha convertido en territorio favorable para Cartaginés en los últimos años

Este sábado por la noche será casi una final en el clásico provincial entre Herediano y Cartaginés, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, ya que los florenses se juegan, prácticamente su última carta, para intentar buscar una clasificación que tiene tintes de milagro.

Cartaginés, sin embargo, cuenta con recuerdos positivos de sus últimas visitas a Heredia, ya que no pierde como visitante ante los florenses, por campeonato nacional, desde noviembre del 2023, situación que es un buen augurio para los de Andrés Carevic previo al choque de este fin de semana.

Últimos partidos en Heredia

Cartaginés no conoce la derrota en el Carlos Alvarado desde que Herediano se mudo a ese reducto en 2024. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Herediano se mudó al Carlos Alvarado en enero del 2024 y, desde entonces, se han visto las caras en tres ocasiones, en las que el cuadro brumoso no conoce lo que es la derrota ante el actual bicampeón nacional.

El primer enfrentamiento en Santa Bárbara fue el 18 de abril del 2024, y culminó con empate a una anotación.

Seguidamente, saltamos hasta el 5 de octubre de ese mismo año, cuando nos encontramos con una victoria del Cartaginés de 0-2. En aquella ocasión con tantos de Dylan Flores y Marcos Ureña.

En el presente año, se midieron el 5 de abril, y una vez más los rojiamarillos no pudieron con el conjunto brumoso, tras un empate a un gol en el último partido que se registra en el Estadio Carlos Alvarado entre ambas instituciones.

Para ver un triunfo del Herediano, en condición de local, sobre Cartaginés, tenemos que retroceder hasta el 8 de noviembre del 2023, cuando con gol de José de Jesús Godínez, la escuadra florense se impuso por 1-0 cero a los brumosos; sin embargo, ese encuentro se efectuó en el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca, en Guadalupe, la que fue casa de Herediano antes de mudarse a Santa Bárbara a inicios del 2024.

La situación actual de los equipos en la tabla de posiciones

Herediano es el monarca nacional tras obtener los títulos 30 y 31 en los últimos torneos; no obstante, en el actual semestre los florenses no han logrado levantar su rendimiento. Todo lo contrario, la escuadra rojiamarilla casi que necesita de un milagro para buscar el boleto a semifinales.

El Team tiene 13 unidades en la misma cantidad de partidos, a falta de cinco fechas por disputar; además, tiene un gol negativo de seis, lo que es un dato a considerar de cara a buscar un campo dentro de los semifinalistas.

Jafet Soto es el actual ténico bicampeón con Herediano pese a que ahorita están en los últimos puestos en la tabla. (David Loaiza)

Cartaginés tiene 20 puntos, eso sí, le quedan seis fechas, ya que deben el partido de la primera vuelta en Alajuela contra la Liga; sin embargo, además de la notoria diferencia en la tabla, ya que Cartago es cuarto y los florenses séptimos, también los azules cuentan con un positivo de siete; es decir una ventaja muy considerable sobre su adversario de este sábado.

Exjugador brumoso comenta de la importancia de este clásico provincial

Bernard Mullins habló con La Teja y comenta lo importante de la mentalidad en el conjunto brumoso para esta clase de compromisos.

“Es un partido importante el sábado contra Heredia, ya que o Cartago da un brinco importante para clasificar, o le da alas a Heredia, y darle alas a Heredia es saber que es un equipo que entra de último y hace una gran parte final. Entonces, hay que trabajar lo mental en el manejo y dinámica de los juegos”, comentó el exbrumoso sobre este duelo ante los florenses.

Herediano y Cartaginés se jugarán los tres puntos el sábado a las 8:00 p.m., en el que promete ser el juego más llamativo de la jornada.