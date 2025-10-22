(Video) Cartaginés vs. Motagua: temblor engañó a narradores de ESPN durante el partido

Los narradores pensaron que el movimiento en el estadio era por la afición, pero era un temblor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El país vivió una noche llena de emociones durante el juego Cartaginés y Motagua y justo en ese momento un temblor de 6,1 grados sacudió el territorio nacional, este martes 21 de octubre a las 9:57 p.m.

Lo curioso fue que el sismo ocurrió segundos después del gol de Geancarlo Castro, quien marcó al cierre el tanto de la victoria para el cuadro brumoso en el repechaje de ida rumbo a la Liga de Campeones de Concacaf.

Los narradores pensaron que era la afición

El momento fue tan inesperado que los narradores de ESPN, que transmitían el partido desde otro país, pensaron que el estadio se movía por la celebración de los aficionados.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se aprecia claramente el temblor y cómo las cámaras comienzan a moverse de forma exagerada, lo que hizo creer a muchos que eran los seguidores del Cartaginés brincando de alegría.

“Parecía que el estadio se movía por el gol de Cartaginés, pero no... realmente hubo un sismo en medio del encuentro”, escribieron junto al clip.

Minutos después, los comunicadores comentaron la noticia del sismo que hubo en el país.

Las redes no tardaron en reaccionar

El video del momento se volvió viral en cuestión de minutos y generó numerosos comentarios. Muchos internautas contaron que el sismo se sintió incluso en Panamá y Nicaragua.

El curioso cruce entre el gol y el temblor provocó asombro por la coincidencia.

Lo que viene para Cartaginés y Motagua

Luego de la victoria, el Cartaginés viajará a Honduras para enfrentar al Motagua el próximo 28 de octubre, en el duelo de vuelta que definirá quién avanza a la siguiente fase de la Liga de Campeones de Concacaf.

Mientras tanto, el gol de Castro y el temblor quedarán marcados como una de las coincidencias más curiosas de los últimos tiempos.