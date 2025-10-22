Temblor en Quepos provoca cortes de electricidad y crisis de ansiedad en la zona

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Cruz Roja informaron que, tras el temblor registrado este martes en la noche con epicentro en Quepos, se han recibido múltiples reportes sobre la caída de objetos, principalmente en comercios y viviendas de Quepos y la zona de Los Santos.
Asimismo, se reportaron problemas en el suministro eléctrico en sectores de Jacó, Parrita y Quepos. A través del Sistema de Emergencias 9-1-1, la población ha notificado los incidentes provocados por el movimiento del suelo.
La Cruz Roja atendió, además, a una persona que presentó una crisis de ansiedad relacionada con el sismo.
Su personal se mantiene en estado de alerta para responder ante cualquier eventualidad y realizó una inspección general en todos sus edificios, sin que se registren afectaciones mayores hasta el momento.
Las autoridades reiteran el llamado a la población para que ante cualquier emergencia se comuniquen de inmediato al 9-1-1.