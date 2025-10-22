Temblor en Quepos provoca cortes de electricidad y crisis de ansiedad en la zona

El temblor provocó caída de objetos. (Cortesía/Cortesía)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Cruz Roja informaron que, tras el temblor registrado este martes en la noche con epicentro en Quepos, se han recibido múltiples reportes sobre la caída de objetos, principalmente en comercios y viviendas de Quepos y la zona de Los Santos.

Quepos fue la zona más afectada por el fuerte temblor de este martes 21 de octubre

Asimismo, se reportaron problemas en el suministro eléctrico en sectores de Jacó, Parrita y Quepos. A través del Sistema de Emergencias 9-1-1, la población ha notificado los incidentes provocados por el movimiento del suelo.

Muchos objetos terminaron en el piso en los comercios (CNE/Cortesía)

La Cruz Roja atendió, además, a una persona que presentó una crisis de ansiedad relacionada con el sismo.

Su personal se mantiene en estado de alerta para responder ante cualquier eventualidad y realizó una inspección general en todos sus edificios, sin que se registren afectaciones mayores hasta el momento.

En una gasolinera se reportaron daños en el techo. (Cortesía/Cortesía)

Las autoridades reiteran el llamado a la población para que ante cualquier emergencia se comuniquen de inmediato al 9-1-1.