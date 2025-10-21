Cartaginés sorprende con la noticia que tanto han esperado los brumosos

Cristopher Núñez, volante del Cartaginés estaría de vuelto para el juego contra Motagua, por el repechaje de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Cartaginés podría contar con una de sus figuras claves para el duelo contra el Motagua, por el repechaje hacia la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Este lunes, en la conferencia de prensa previa al partido contra los hondureños apareció el capitán del equipo blanquiazul Cristopher Núñez, quien estuvo fuera de las canchas desde finales de agosto, por una lesión de meniscos en su rodilla izquierda.

El capitán tuvo una breve participación en la atención a medios y esto dijo de su salud y de la Selección Nacional.

“He tenido una buena preparación y me siento al cien por ciento. Con respecto a la Selección, me parece que el sueño de todo futbolista es representar al país, lastimosamente tuve la lesión, Dios sabe por qué hace las cosas.

“Ahora quiero volver de la mejor manera y si se me da, espero darle con todo”, afirmó.

El encuentro entre brumosos y catrachos será a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza.

Andrés Carevic y la ausencia de Johan Venegas

El técnico del equipo de la Vieja Metrópoli Andrés Carevic habló de la ausencia de Johan Venegas, quien se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

“Creo que durante todo el torneo nos hemos acostumbrado un poco a las ausencias. Hay jugadores que lo pueden hacer bien. Hemos tenido muchas bajas y algunos han tenido que jugar en diferentes posiciones.

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés le envió un mensaje a la afición, previo al juego contra Motagua. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Sé que van a hacer su mejor trabajo y esfuerzo para aportarle al equipo. No tenemos a Johan, (Randall) Cordero, José Quirós, Douglas López también y debemos seguir luchando”, dijo.

El argentino reconoce que en los últimos minutos, su equipo ha fallado a la hora de evitar goles en contra y habló del trabajo en la defensa.

“Creo que el equipo ha estado bien, son circunstancias de los partidos que hemos tenido. Igual, creo que fueron penales. El equipo hace el esfuerzo y, a veces, son situaciones del juego que nos convierten en el último minuto.

El delantero Johan Venegas se perderá el partido contra Motagua, por acumulación de tarjetas amarillas. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

“El plantel sigue trabajando bien a nivel defensivo y general. No hemos recibido muchos goles y lo que podemos mejorar es hacer más daño al rival o tener más contundencia”, agregó.

El técnico le envió un mensaje a la afición, quien en el partido contra Puntarenas se molestó por el empate que llegó a último minuto.

“El apoyo de ellos, independientemente de las circunstancias del partido, siempre va a ser importante para nosotros como equipo e institución. Tener el respaldo de ellos es un extra en el tema emocional”, expresó.