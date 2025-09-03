Douglas López revela cuánto tiempo estará fuera y lo que más le duele de su lesión

El volante del Cartaginés Douglas López quedará fuera de las canchas por 3 meses, debido a su lesión en la rodilla izquierda. Instagram Douglas López. ( Instagram Douglas López. /Instagram Douglas López.)

La lesión que sufrió Douglas López, volante del Cartaginés, en el juego contra el Puntarenas FC agrava la situación del equipo en su zona media.

El jugador, de 26 años, estará fuera de las canchas por un período de tres meses, luego de confirmarse que tiene una ruptura de ligamento colateral de la rodilla izquierda y se suma a la lista de jugadores en esa zona que también están fuera por diferentes molestias.

Antes que López, se confirmó que el capitán brumoso, Cristopher Núñez, no podrá jugar de dos a cuatro debido a una lesión meniscal en la rodilla izquierda y, además, están lesionados sus compañeros Bernal Alfaro, quien sufrió una tenosinovitis del flexor del primer metatarsiano en su pantorrilla derecha, que es una inflamación del recubrimiento del tendón que mueve el dedo gordo del pie en la zona de la pantorrilla.

El joven Leonardo Alfaro en enero quedó fuera por una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y sigue con su proceso de recuperación.

López conversó con La Teja y contó que es la primera lesión grave que sufre en su carrera y reveló que no pasará por el quirófano, sino que se someterá a terapia y a tratamientos en una cámara hiperbárica. También deberá permanecer en reposo y usar muletas cuando necesite caminar.

“Tuve una lesión en un codo que se me luxó y fue durante un mes, pero esta es más seria.

“Afortunadamente cuento con el apoyo del club, de mis papás (Douglas y Andrea), de mi esposa, Daniela, y de amigos, para no pensar mucho en lo que pasó“, aseguró.

Un duro golpe

Douglas entró de titular el domingo, ante los porteños en el estadio “Fello” Meza. Al minuto 12 pidió salir, luego de que cayera mal en una jugada con el chuchequero Wílber Rentería.

La expresión de López lo decía todo: “Cuando caí nada más sentí un vacío y ganas de vomitar. El golpe fue muy duro y luego de eso me quise parar y sentía la rodilla muy inestable. Cuando me sacaron me quedé en el camerino un rato, minutos después llegó mi esposa, me fui a la banca y ahí terminé de ver el partido.

“En mi caso no es necesario optar por la cirugía, porque tarda más la recuperación. Me entristece bastante quedar fuera porque venía haciéndolo muy bien, lamentablemente no se puede echar para atrás y espero recuperarme muy pronto para volver lo más rápido posible”, destacó.

El mediocampista no deja de pensar en lo que pasa en el club, al saber que se suma a la lista de lesionados.

En busca de: En Cartaginés buscan un mediocampista y un lateral. “Es una opción por avanzar en el torneo centroamericano, por lesiones tenemos que buscar un par de refuerzos, específicamente en posiciones en donde estamos con solo un jugador. “Estamos buscando un lateral y un mediocampista, dada la lesión de Cristopher (Núñez), que es un golpe fuerte”, comentó Leonardo Vargas, el fin de semana.

“Antes de la lesión pensaba en la responsabilidad que tenía al saber que hay compañeros en esa zona que están fuera y ahora que me pasó me pregunto qué pasará con el equipo.

“Afortunadamente, creo que Bernald ya se reintegra pronto, porque lo vi corriendo un día de estos y ahora deberá llevar el tratamiento todos los días”, añadió.

Douglas suma 242 minutos en lo que llevamos del torneo de Apertura. Para el técnico Andrés Carevic era titular indiscutible y en la Copa Centroamericana marcó un golazo contra el Independiente de Panamá, fue el cuarto tanto de los brumosos en la victoria 4-0.

“Tenía altos índices de grasa y comencé a cuidarme más en la alimentación, el ejercicio y pude disminuir esos números, eso me ayudó a sentirme bien y el cuerpo técnico me ha dado confianza desde que llegué y eso me motiva para jugar mejor.

“Ahorita me motiva el nivel que venía mostrando y que sé que no hay jugadores en mi posición y tengo la esperanza de volver a sumar minutos”, comentó.

Lo que más le duele

En este momento Douglas no está solo, su círculo más cercano lo está acuerpando; sin embargo, hay un tema que le produce mucho dolor.

Douglas es papá de Alanna, una bebita de año y medio y lo entristece que en medio de esta situación, no puede jugar con ella, pues debe guardar reposo absoluto.

“Ella está muy pequeña, entonces no entiende lo que me está pasando y a cada rato me pide que juegue con ella, que corra, pero no puedo hacer esfuerzos porque se me inflama la rodilla.

“Lo más que puedo hacer es chinearla cuando estoy en la cama y jugar con ella. Ayer (lunes) me trajo una muñeca y la chineé y luego se fue a jugar con un primito. De todo esto, lo que más extraño es detener esos momentos que vivo con ella, pero confío en que pronto volveremos a jugar como antes”, dijo.