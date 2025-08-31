Cartaginés y Puntarenas firmaron un triste empate en el “Fello” Meza

Cartaginés y Puntarenas sellaron un aburrido empate, en el estadio Fello Meza. Prensa PFC (Prensa PFC./Prensa PFC.)

Cartaginés no mostró ni la mitad de lo que hizo en la Copa Centroamericana a inicios de semana y obtuvo este domingo un empate 0-0 ante Puntarenas FC, en un juego muy aburrido.

Los brumosos tenían la oportunidad de mantenerse en el segundo lugar de la tabla, pero el equipo que lidera César Alpízar les hizo la vida de cuadritos en el Fello Meza y el resultado no favorece a los blanquiazules, quienes se quedaron con 8 puntos; mientras que los chuchequeros hicieron 5 unidades.

Pese al empate, Cartaginés se sigue imponiendo contra los naranjas en su estadio, pues ganaron los últimos cuatro juegos como local y los porteños no logran llevarse los tres puntos del estadio brumoso, desde julio del 2022, cuando en esa oportunidad derrotaron 3-1 a los paperos.

Los porteños han salido bien librados en sus enfrentamientos con los equipos tradicionales; pero le ha costado despegar y mostrarse como lo hicieron el torneo pasado, cuando eran más contundentes y eso los llevó a meterse en las semifinales del Clausura.

El 2 de agosto derrotó a Herediano por marcador de 3-2, el 16 de agosto empató 0-0 contra Alajuelense y ahora selló un nuevo empate en tierras cartagas.

Las “acciones”

Parecía que Cartaginés llegaría con todo, luego de la goleada ante el Independiente de Panamá.

Marcos Ureña tuvo una opción clara, a los 5 minutos, cuando recibió la pelota de Johan Venegas y se fue directo al área, pero se tropezó y no pudo rematar al arco de Adonis Pineda.

Pasaron unos minutos y los locales tuvieron que hacer un cambio forzado, el cual resintieron en lo que restó de la primera parte. Al 12, Douglas recibió un golpe en su cara y cuando cayó al césped se golpeó la rodilla.

El mundialista de Catar 2022 no pudo seguir jugando y en su lugar ingresó Claudio Montero.

El partido en general tuvo pocas ocasiones de parte de ambos cuadros y al 30 José Pablo Córdoba tuvo la oportunidad de hacer el primero para el PFC. Krisler Villalobos le sirvió la pecosa a Córdoba, quien intentó rematar, pero ahí estaba atento Randall Córdoba y bloqueó muy bien el avance de la bola.

Para el inicio de la segunda parte, ambos equipos mantuvieron su once estelar, pero conforme corría el reloj, los dos cuadros corrieron riesgos, buscando abrir la cuenta.

Al 50, Cartago aprovechó un contragolpe, luego de un tiro de esquina de Puntarenas y Diego González se fue solo y desde fuera del área disparó a marco, pero Pineda rechazó la pelota.

Y en el cierre, al 76, Kevin Briceño tapó una opción de Wílber Rentería, quien minutos después salió lesionado.

En la próxima jornada, los porteños buscarán derrotar al Saprissa y Cartaginés hacer lo suyo ante Herediano.