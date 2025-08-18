Héctor Trejos reconoce que empresario mexicano está interesado en comprar al Puntarenas FC

El Puntarenas FC está en la mira de un empresario mexicano que ya ha invertido en el fútbol de su país, en los Gallos Blancos de Querétaro.

08/05/2025 En Mall Lincoln Plaza en Moravia se realizo el Medio Day UNAFUT con jugadores de Alajuela, Heredia, Saprissa, Puntarenas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Se trata de Manuel Velarde, quien visitó el Puerto y observó el partido de Puntarenas FC ante Liga Deportiva Alajuelense, que se desarrolló en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas, el pasado sábado.

Héctor Trejos, presidente del PFC, confirmó la noticia a La Teja y dijo que ya se dio un primer contacto.

LEA MÁS: Héctor Trejos, presidente de Puntarenas FC, sueña en grande y les pide esto a sus jugadores

“Él quiere invertir en un equipo, digamos que en Centroamérica y está viendo opciones”, nos comentó Trejos.

“Si invierte, lo hace con todo su equipo administrativo, él tiene sus empresas. Estuvo en Puntarenas y vio que es una buena plaza, tiene buena afición”, dijo. No obstante, reconoció que hubiera sido mucho mejor que hubiera visto al equipo jugando en el Lito Pérez, que está clausurado.

Velarde está interesado en la franquicia y el centro de entrenamiento y en hacer mejoras en el estadio Lito Pérez, pero para eso, debe negociar con la Municipalidad.

“Se llevó una buena impresión, le gustó la gente, el Puerto, el estadio, el centro de entrenamiento”, añadió.

LEA MÁS: Héctor Trejos tira un filazo a las autoridades, minutos antes del juego ante Alajuelense

Trejos no habló de montos económicos. Ni siquiera ha habido una oferta, fue solo un primer acercamiento.

Velarde fue sancionado por cinco años del fútbol mexicano (le faltan dos), debido a un tema de seguridad en el estadio La Corregidora de Querétaro, en un partido contra Atlas, en el que se registraron hubo terribles disturbios, que culminaron con más de 20 personas heridas y cerca de diez detenidos.

Manuel Velarde está interesado en comprar Puntarenas FC. (Instagram/Instagram)

Como sanción, Velarde y toda la junta directiva, fueron sancionados con cinco añcs, en el 2022, de no poder ejercer actividades relacionadas con el fútbol en México.

LEA MÁS: Héctor Trejos, polémico exdirigente de Puntarenas FC, anuncia en redes su regreso al fútbol

De momento, no hay montos ni propuestas sobre la mesa. Todo se limita a un primer contacto, mientras Puntarenas espera resolver el futuro de su estadio Lito Pérez, lo antes posible.