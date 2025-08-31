En Cartaginés piensan muy diferente a Jafet Soto sobre la Copa Centroamericana

En Cartaginés están felices por seguir con vida en la Copa Centroamericana. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Cartaginés están felices por seguir con vida en la Copa Centroamericana y reconocen que avanzar a la siguiente fase les ayuda en el tema económico.

Este domingo, al gerente general brumoso, Leonardo Vargas hijo, le consultaron si participar en el certamen deja pérdidas, como dijo en días pasados Jafet Soto y afirmó que el dinero que recibirán por llegar a los cuartos de final les ayudará con el tema de las planillas.

“Respeto lo que dijo Jafet, no sé cuál será la situación de ellos, pero para nosotros es importante. Ayuda al tema de planillas y más y conforme más avance el equipo será aún más importante para la institución”, afirmó Leo Jr.

Cartaginés hizo caja con $240 mil (unos 120 millones de colones), monto que podría aumentar si clasifica a semifinales, pues por cada fase a la que clasifique, suma otros $80 mil (40 millones de colones) y si llegara a ganar el torneo se llevaría $200 mil más (unos 100 millones de colones).

Una opción

Vargas, además, habló de la posible llegada del defensor Yael López al cuadro blanquiazul.

“Es una opción por avanzar en el torneo centroamericano, por lesiones tenemos que buscar un par de refuerzos, específicamente en posiciones en donde estamos con solo un jugador.

“Hemos conversado con él (Yael) y con otros jugadores y vamos a esperar a mediados de setiembre para el cierre de pases. Estamos buscando un lateral y un mediocampista, dada la lesión de Cristopher (Núñez), que es un golpe fuerte”, comentó.

