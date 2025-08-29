Jafet Soto pasó de darle relevancia a la Copa Centroamericana, a bajarle el piso porque lo eliminaron rapidito

Jafe Soto acomodó un poco su discurso sobre lo que dijo hace un mes sobre la Copa Centroamericana y lo que indicó en esta ocasión. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto pasó de llamar a la Copa Centroamericana como un torneo que va creciendo en exigencia y darle relevancia, a decir que es es deportivamente malo tras quedar eliminado este jueves.

Hace un mes el presidente florense afirmó que el certamen regional era una de las prioridades del equipo, en el cual querían destacar tanto por lo deportivo como por los beneficios que brinda, como la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.

Al preguntarle, a inicios de temporada, que cuál torneo prefería, si el nacional o el regional, incluso los puso en el mismo peldaño.

LEA MÁS: ¿A quién culpó Jafet Soto tras el fracaso del Herediano en la Copa Centroamericana?

“Está al mismo nivel. Es igual de relevante. Hay metas institucionales en las que hay que tomar el sentir de la afición. A la afición de acá le gusta el campeonato local, pero pone el internacional en un pedestal cuando se necesita.

“Tenemos que superar lo que hemos venido haciendo. Los torneos internacionales van creciendo en exigencia, y este torneo internacional hay que tomarlo con toda la importancia, ya que da la posibilidad de competir en un certamen de mayor nivel”, se dejó decir Soto en julio de este año.

LEA MÁS: Así quedaron los cruces de la Copa Centroamericana, con solo dos ticos

En aquel momento Jafet no dio quejas del torneo internacional, ni por los premios económicos, ni a nivel deportivo.

Sin embargo, este jueves el dirigente, tras eliminado de dicho certamen en primera ronda y último de su grupo, reconoció que les duele la eliminación, que es un fracaso, pero al mismo tiempo le bajó el piso a la competencia.

“Cero excusas, ponemos la cara, es un fracaso. Esta vez no se dio, no nos afecta en nada más que en lo deportivo, nada más, más bien uno paga por jugar este torneo. Seguimos aprendiendo, nosotros no somos de tirar balazos, no sé en otros lados.

“Realmente no es significativo el premio, porque se va en tiquetes de avión, hoteles, concentraciones, y alquilamos el Estadio Nacional, la diferencia no la hace, si uno lo hiciera sin gente en el estadio... todos los equipos de Costa Rica perdemos plata, la diferencia la hacen las taquillas. Deportivamente malo, económicamente no sé qué tan bueno sea”, varió Soto.

LEA MÁS: Expresidente de Unafut explicó por qué se modificó reglamento para evitar movidas como la de Jafet Soto

Herediano quedó fuera de la Copa Centroamericana en primera ronda (MARVIN_CARAVACA)

Ni tan malo

La Concacaf dio a Alajuelense y a Cartaginés $240 mil por su participación en la primera ronda de la Copa Centroamericana y por pasar a la siguiente fase. Si alguno hubiera ganado su grupo, el monto ascendía a los $280 mil. Cifra que, al parecer, para Soto es insuficiente.

Quizás porque Herediano deba alquilar estadio para estos partidos y Saprissa, Alajuelense y Cartaginés no, pero también es cierto que hay estadios más baratos para rentar que el Nacional, pero el Team decide jugar en La Sabana.

Jafet además afirmó que la preparación de la pretemporada no fue la correcta, que fallaron en esa planificación y que les faltó tiempo, pues tuvieron menos espacio que los demás, aunque sí hubo clubes que tuvieron tiempos similares, como es el caso de Alajuelense, que inició la pretemporada mes y medio antes de esta copa.

Al señalar los defectos de la pretemporada, le tiró un palo al anterior técnico Pablo Salazar, sin decir su nombre, pero como dice el dicho: “al buen entendedor, pocas palabras.

Sin embargo, también antes de la ridícula eliminación, había dicho estar satisfecho con lo que se venía haciendo.

“Nos quedamos muy tranquilos con los jugadores que tenemos y las decisiones que toman en el terreno de juego. Tenemos una planilla para enfrentar los dos torneos y vamos a estar realizando una rotación”, había dicho Jafet cuando todo era felicidad en el Team.