Así quedaron los cruces de la Copa Centroamericana, con solo dos ticos

Alajuelense buscará el tricampeonato y Cartaginés, son los únicos ticos en cuartos

Por Franklin Arroyo

Alajuelense y Cartaginés ya tienen definidos sus rivales para la siguiente fase de la Copa Centroamericana, luego de un cierre electrizante en la última jornada, que dejó fuera al Herediano.

Saprissa ya había quedado eliminado el martes.

Cartaginés deberá jugar en los cuartos de final ante el Olimpia de Honduras una serie de película.

Cartaginés vs. Independiente
No menos será la de la Liga, que enfrenetará al Motagua en un doble enfrentamiento entre Costa Rica y Honduras.

Los juegos de ida serán entre el 23 y 25 de setiembre y las vueltas serán el 30 de setiembre al 2 de octubre.

