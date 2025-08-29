Así quedaron los cruces de la Copa Centroamericana, con solo dos ticos

Alajuelense y Cartaginés ya tienen definidos sus rivales para la siguiente fase de la Copa Centroamericana, luego de un cierre electrizante en la última jornada, que dejó fuera al Herediano.

Alajuelense irá ante el Motagua. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Saprissa ya había quedado eliminado el martes.

Cartaginés deberá jugar en los cuartos de final ante el Olimpia de Honduras una serie de película.

Cartaginés irá contra el grande de Honduras, Olimpia. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco. )

No menos será la de la Liga, que enfrenetará al Motagua en un doble enfrentamiento entre Costa Rica y Honduras.

Los juegos de ida serán entre el 23 y 25 de setiembre y las vueltas serán el 30 de setiembre al 2 de octubre.