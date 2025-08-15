Expresidente de Unafut explicó por qué se modificó reglamento para evitar movidas como la de Jafet Soto

Jafet Soto deberá cumplir su sanción de tres partidos en primera división. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

Jafet Soto, presidente del Herediano y a ratos su entrenador, indicó este jueves en el programa 120 Minutos de Radio Monumental que la sanción de tres partidos que le impusieron esta semana la podría cumplir de una manera muy peculiar.

Resulta que el mandamás florense está inscrito como el técnico de la categoría U-21 o Alto Rendimiento, por lo que dijo que podía salir del castigo en esa categoría, pese a que fue castigado por un hecho mientras se desempeñaba como técnico del primer equipo. Algo que si se sigue el reglamento al pie de la letra, no sería legal.

La Teja consultó a un experto sobre esta movida, quien además fue presidente de Unafut y promovió un cambio en el reglamento para que no se pudiera realizar una movida como tal, ese es don Julián Solano.

LEA MÁS: Jafet Soto aseguró tener un as bajo la manga para cumplir la sanción de tres partidos, pero esto dice la Unafut

Julián Solano explicó por qué consideró idóneo cambiar el reglamento para cumplir sanciones en una misma liga. (Jeffrey Zamora R)

El abogado estuvo en el cargo entre el 2014 y el 2022 y nos contó que mientras estuvo en la presidencia promovió el cambio a las normas para evitar un vacío legal al respecto.

“En mi tiempo, precisamente para evitar eso, porque antes había una laguna ahí, la sanción se debía cumplir en la misma división en la que fue sancionado, antes se podía cumplir de esa manera, luego lo corregimos y dijimos que debía ser la misma división”, explicó.

LEA MÁS: Hernán Medford confesó que vive agradecido con Herediano por algo que ningún otro equipo a hecho por él

La idea con el cambio, además de dar orden, era evitar confusiones sobre qué sanciones se habían cumplido y cuáles no.

Así que Jafet pegaría con pared, pues tendrá que cumplir el castigo la próxima vez que se vuelva a sentar en el banquillo florense, que conociéndolo, será pronto.