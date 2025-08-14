Jafet Soto aseguró tener un as bajo la manga para cumplir la sanción de tres partidos, pero esto dice la Unafut

Jafet Soto dijo tener un as bajo la manga para cumplir la sanción que le pusieron luego del juego contra Alajuelense. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, aseguró tener un as bajo la manga para cumplir rápidamente la sanción que se le impuso, luego del juego del domingo contra Alajuelense.

Recordemos que Soto fue castigado con 3 partidos, luego de hacer con sus manos el gesto de la 31, la cantidad de títulos que tienen los rojiamarillos, al finalizar el clásico provincial.

Soto estuvo este jueves en el programa “120 minutos” y afirmó que en la Unafut están encima suyo y le tiró a uno de los comisarios.

“En Unafut está encima mío, en especial este señor Erick Mora. Me extraña que quede resentido porque fue árbitro y me tocará aguantar tres partidillos de castigo“, destacó.

Jafet aseguró que la tienen contra él y que la sanción impuesta raya en lo ridículo, pero dio a entender que no tendría problemas la próxima vez que se siente en banquillo florense, porque asegura que él es el técnico del alto rendimiento del Herediano, por lo que ahí “cumpliría” la sanción.

Lo curioso del caso es que Jafet nunca dirige a ese equipo, sino que la persona que ha estado a cargo y aparece en el banquillo dando indicaciones durante los partidos es Jewison Bennette.

Este medio consultó a la Unafut si Jafet puede hacer eso. La organización confirmó que Soto aparece inscrito como entrenador de la categoría sub-21 y a través de su departamento de prensa nos respondieron lo siguiente:

“El director técnico o el jugador que tenga una sanción no podrá participar en Liga Promérica (primera división) ni en Liga ULatina (ligas menores) hasta que cumpla la sanción en la categoría en que fue sancionado”, es decir, que Soto debe cumplir la sanción en la máxima categoría.

A Soto lo castigaron por simular el 31, la cantidad de títulos que tiene el Team. Jorge Navarro. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

Lo que dice la sanción

El martes anterior, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer las sanciones correspondientes a la fecha 3.

“Sancionar al director técnico Jafet Soto Molina con tres partidos de suspensión y una multa de doscientos mil colones (₡200,000) de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, de conformidad con lo reportado por el Comisario del encuentro.

“Este Tribunal recuerda que los informes de los oficiales de partido gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba suficiente para la imposición de sanciones, salvo prueba en contrario debidamente acreditada. En consecuencia, no corresponde a este órgano sustituir la valoración efectuada por el oficial en el ejercicio de sus funciones ni reexaminar los hechos reportados desde un punto de vista subjetivo”.