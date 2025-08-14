Deportes

Jafet Soto aseguró tener un as bajo la manga para cumplir la sanción de tres partidos, pero esto dice la Unafut

A Jafet Soto lo castigaron con 3 partidos “por provocar” a la afición de Alajuelense, pero ojo lo que dijo el florense

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
Jafet Soto dijo tener un as bajo la manga para cumplir la sanción que le pusieron luego del juego contra Alajuelense. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, aseguró tener un as bajo la manga para cumplir rápidamente la sanción que se le impuso, luego del juego del domingo contra Alajuelense.

Recordemos que Soto fue castigado con 3 partidos, luego de hacer con sus manos el gesto de la 31, la cantidad de títulos que tienen los rojiamarillos, al finalizar el clásico provincial.

Soto estuvo este jueves en el programa “120 minutos” y afirmó que en la Unafut están encima suyo y le tiró a uno de los comisarios.

LEA MÁS: Óscar Ramírez le mandó un par de filazos al Herediano

“En Unafut está encima mío, en especial este señor Erick Mora. Me extraña que quede resentido porque fue árbitro y me tocará aguantar tres partidillos de castigo“, destacó.

Jafet aseguró que la tienen contra él y que la sanción impuesta raya en lo ridículo, pero dio a entender que no tendría problemas la próxima vez que se siente en banquillo florense, porque asegura que él es el técnico del alto rendimiento del Herediano, por lo que ahí “cumpliría” la sanción.

Lo curioso del caso es que Jafet nunca dirige a ese equipo, sino que la persona que ha estado a cargo y aparece en el banquillo dando indicaciones durante los partidos es Jewison Bennette.

Este medio consultó a la Unafut si Jafet puede hacer eso. La organización confirmó que Soto aparece inscrito como entrenador de la categoría sub-21 y a través de su departamento de prensa nos respondieron lo siguiente:

“El director técnico o el jugador que tenga una sanción no podrá participar en Liga Promérica (primera división) ni en Liga ULatina (ligas menores) hasta que cumpla la sanción en la categoría en que fue sancionado”, es decir, que Soto debe cumplir la sanción en la máxima categoría.

LEA MÁS: Herediano defiende a Jafet Soto y asegura que lo que hizo está amparado por la libertad de expresión

Jafet Soto Herediano Alajuelense Torneo Apertura 2026 10 de agosto del 2025 Fotografía: Jorge Navarro
A Soto lo castigaron por simular el 31, la cantidad de títulos que tiene el Team. Jorge Navarro. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

Lo que dice la sanción

El martes anterior, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer las sanciones correspondientes a la fecha 3.

“Sancionar al director técnico Jafet Soto Molina con tres partidos de suspensión y una multa de doscientos mil colones (₡200,000) de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, de conformidad con lo reportado por el Comisario del encuentro.

“Este Tribunal recuerda que los informes de los oficiales de partido gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba suficiente para la imposición de sanciones, salvo prueba en contrario debidamente acreditada. En consecuencia, no corresponde a este órgano sustituir la valoración efectuada por el oficial en el ejercicio de sus funciones ni reexaminar los hechos reportados desde un punto de vista subjetivo”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jafet SotoHeredianoAlajuelense
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.