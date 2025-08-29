¿A quién culpó Jafet Soto tras el fracaso del Herediano en la Copa Centroamericana?

El presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, echó culpas repartidas por el fracaso del Herediano en la Copa Centroamericana, tras el empate a cuatro goles con el Municipal de Guatemala.

Herediano fue el último lugar del grupo y el 16 de 20. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Soto, sereno pero enfático, expresó que la culpa fue de la preparación que hizo el equipo en julio en la pretemporada.

Cuando le preguntaron que, quién había sido el responsable de dicha planificación, repartió culpas sin dar nombres. “Todos somos culpables, desde yo, como presidente, hasta el último en en el club”.

“Nos hubiera gustado seguir en la competencia pero pagamos caros los errores de la mala preparación de la pretemporada, que no fue correcta y lo pagamos en agosto”, expresó.

Enfatizó que agosto sería el mes que reflejaría el trabajo de julio, de la pretemporada, pero añadió que estuvo mal. Recordemos que en esa época el entrenador era Pablo Salazar.

Jafet Soto aceptó el fracaso y dijo que la mala preparación de la pretemporada fue la culpable. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Sin personalizar, es culpa de todos, desde la presidencia hasta el último miembro del club. Sabíamos que íbamos a jugar domingo, miércoles, domingo y que la preparación de julio nos iba a dar esas monedas para echar a la alcancía”, expresó.

Dijo que, luego de 22 días de vacaciones al equipo que ganó el campeonato a finales de mayo, se planificó la pretemporada.

Herediano hizo pruebas físicas y médicas. Se fue a Guanacaste, donde hizo trabajos y posteriormente hizo dos viajes al extranjero.

El 5 de julio jugó en México contra Xolos de Tijuana, partido que terminó 2 a 1 favorable a los mexicanos.

“Estamos listos para este gran partido en Tijuana, estamos contentos de poder seguir con esta tradición por muchos años, es una hermandad, importante para nosotros porque aprovechamos esta parte de la preparación”, dijo Gustavo Pérez, gerente deportivo, cuando anunciaron el viaje.

Luego, el Team inauguró el estadio El Ceibeño en Honduras, contra el Victoria, el 12 de julio. Ese día hubo una terrible trifulca entre jugadores de ambos equipos.

Terminó preparándose en Costa Rica.

“Dimos lo más que pudimos de vacaciones para completar cinco semanas de preparación, así se dio. Somos responsables porque en agosto no se puede trabajar lo táctico, no hay tiempo”, enfatizó.

Soto reconoció que la Copa Centroamericana fue un fracaso, pero, como en otras cosas, dice que se levantarán y que en diciembre verán al Team en las instancias finales del torneo criollo.