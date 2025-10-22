Así reaccionó Maynor Solano al temblor que lo agarró en vivo en televisión

Maynor Solano reaccionó así en vivo al temblor de este martes

Maynor Solano, periodista y presentador, estaba al aire en el programa Fútbol Al Día de Multimedios Canal 8 cuando lo sorprendió el temblor de 6,1 grados que estremeció Costa Rica este martes por la noche.

Nitor subió el clip del momento a su cuenta de Instagram en el que se que alerta a sus compañeros Diego Obando y Jacqueline Álvarez que se estaba moviendo el piso.

“Uyyy, está temblando y bien duro, calma, calma a todos, tranquilidad, se está sintiendo durísimo acá en La Sabana”, dijo Obando, lo que Solano respaldaba.

“¡Qué clase de meneón!”, dijo por su parte Jacqui. Los periodistas explicaron que las lámparas que están en el techo en set de televisión se movieron con fuerza.

LEA MÁS: (Video) Cámara de supermercado capta el momento del fuerte temblor de 6,1 grados en Quepos

Maynor Solano estaba en Fútbol Al Día al momento del sismo. (Instagram)

¿Mensaje para Alajuelense?

Solano aprovechó en medio de todo para bromear, si el meneón es una señal de que Alajuelense viene en plan grande, porque justo en el momento que estaba pasándoles lija, se vino el sismo.

LEA MÁS: ¿Hay riesgo de tsunami en Costa Rica por el temblor de 6,1 grados en Quepos?

“Estoy hablando de la Liga y vean las señales, yo estoy hablando que la Liga va en ascenso y vean las señales”, aseguró.